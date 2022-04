Lille : Ben Arfa taclé par son ancien agent : "Le plus grand gâchis du football"

L'ancien agent d'Hatem Ben Arfa, Frédéric Guerra, a expliqué en détail pourquoi il estime que l'ailier français n'a jamais été à la hauteur de son énorme potentiel. L'ancien agent de l'ailier formé à l'Olympique Lyonnais et attendu comme le plus grand crack de sa génération a cité un manque d'éthique de travail et un caractère bien trempé comme principales raisons de son échec.

"En travaillant son mental, il aurait été Ballon d'Or"

Hatem Ben Arfa a gravi les échelons à Lyon aux côtés de Karim Benzema, qui, selon Frédéric Guerra, était conscient qu'il n'était pas aussi bon que son coéquipier de l'époque. Karim Benzema, cependant, s'est mis au travail et est maintenant considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'ère moderne, ce qui, selon Guerra, n'est jamais arrivé pour Ben Arfa à cause de sa mentalité.

Lorsqu'on lui a demandé où tout avait commencé à mal tourner pour son client de quatre ans, Guerra a déclaré à RMC Sport : "Ça a bugué psychologiquement il y a bien longtemps, dans son enfance. Il était le roi, le roi, le roi. On lui a toujours dit ses droits mais jamais ses devoirs. Quand je l’ai repéré et que ses parents m’ont fait confiance, j’étais persuadé d’avoir en ma possession un joueur, si on travaillait son mental, qui serait un futur Ballon d’Or tellement il avait de talent. Ça restera un énorme gâchis, c’est peut-être LE gâchis du football du XXIe siècle".

"Son mentor n'a fait que lui dire que le talent suffisait"

"Il y a plein de joueurs à qui on a dit très tôt qu’ils seront des perles. Et qui l’ont été. Cristiano Ronaldo est devenu très tôt un énorme travailleur, quelqu’un qui s’est toujours remis en cause. Karim Benzema a fait exactement le même parcours. Ce sont des gens qui se sont dits que pour atteindre le sommet, il fallait du travail, du travail, du travail. Et que le talent ne suffisait pas. Mais son mentor, Michel Ouazine (son conseiller et représentant, ndlr), n’a fait que lui dire que le talent suffisait", a ajouté l'agent français.

"Je me souviens qu’une fois à Marseille, Didier Deschamps l’avait mis sur le banc. Michel me dit: "Il le met sur le banc parce qu’il lui demande de défendre. Mais on ne demande pas à un futur Ballon d’Or de défendre!". Et il dit ça devant Ben Arfa... Ça ne peut pas aider le garçon à grandir. Hatem a aujourd’hui 35 ans, mais il aura 17 ans toute sa vie. C’est un enfant", a conclu Frédéric Guerra.

"Hatem est un garçon complètement faux"

Sur les problèmes que Ben Arfa peut causer au sein d'une équipe, Guerra a déclaré : "C’est quelqu’un qui ne tourne qu’autour de lui, et qui donne l’impression de sympathie, d’empathie. Mais c’est totalement faux. C’est un garçon qui est complètement faux, entre l’image qu’il essaie de donner en public et ce qu’il est réellement. Hatem est un garçon qui n'a pas de filtre entre le cerveau et la bouche. Il y a des gens qui pensent tout ce qu’ils disent, mais qui ne disent pas tout ce qu’ils pensent. Hatem lui va dire tout ce qu’il pense, et avec force".

"Et c’est intolérable pour un vestiaire, un président, une institution. Encore, s’il faisait des différences comme Mbappé au Paris Saint-Germain… mais on n’en est pas là à Lille, et on n’en sera pas là chez le prochain. Parce qu’il y aura un prochain. Il y aura toujours quelqu’un pour croire qu’Hatem est quelqu’un de gérable et pour relever le défi. J’ai des mots un peu durs avec lui, parce que malgré qu’il m’ait fait ch*** durant quatre ans, c’est un garçon auquel je m’étais très attaché. Vraiment", a conclu l'ancien agent d'Hatem Ben Arfa. Une chose est sûre, personne ne pourra contredire Frédéric Guerra concernant la carrière gâchée d'Hatem Ben Arfa.