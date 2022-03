Lille - Jonathan David : "J'ai progressé sur le positionnement et la tactique"

Lille s'apprête à tenter de réaliser un exploit ce mercredi soir, en huitième de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea, après sa défaite du match aller (2-0).

Les Dogues espèrent pour cela pouvoir compter sur un grand Jonathan David, alors que le Canadien avait été à la peine à Stamford Bridge.

"Que c'est une très grande équipe, très forte, très agressive. Le plus dur, pour moi, a été de trouver des espaces dans le dos des défenseurs. Ils suivent très bien les courses. Leur couverture est optimale. Ils ont rarement des oublis", a-t-il reconnu dans les colonnes de L'Equipe.

"Nous n'avons eu que quelques opportunités. C'est sur le dernier geste, la dernière passe qu'on a fauté. Si on peut être beaucoup plus justes, on peut marquer.

"Mais restons d'abord costauds défensivement. Si on encaisse, là ce sera quasiment mission impossible. Alors que leur marquer un but peut tout changer. Surtout dans les cinq, dix premières minutes. Les supporters peuvent jouer un grand rôle. Nous permettre de fournir 10 % d'efforts en plus."

"J'ai moins d'occasions pour marquer"

Le jeune homme de 22 ans s'est également confié sur son jeu et sa réussite moins importante ces dernières semaines, lui qui évolue davantage seul en pointe.

"Si je me sens isolé ? Parfois, oui. Sur les derniers matches, notamment. J'en souffre un peu quand même. J'ai moins d'occasions pour marquer", a-t-il souligné.

"C'est une question d'association de profils. Hatem (Ben Arfa) aime jouer entre les lignes, redescendre. Avoir la balle dans les pieds, faire des conduites de balle. Burak (Yilmaz), c'est différent. Je suis plutôt derrière lui et proche.

"L'entraîneur me demande de multiplier les courses en profondeur, de jouer sur la dernière ligne. (...) Je dois pouvoir élargir ma palette, m'améliorer et me mettre ça en tête. Un attaquant a aussi besoin d'être servi. Il ne peut pas tout faire tout seul."

Le jeune homme s'est également penché sur ses progrès depuis son arrivée en France : "[J'ai progressé] sur le positionnement et la tactique. Je suis beaucoup plus conscient d'où je dois être et à quel moment. Où je dois me placer sur phases arrêtées. Où je dois faire mes courses. Les espaces à exploiter. En Belgique, on est beaucoup plus libres. En L1 et encore plus en C1, on est davantage surveillés."