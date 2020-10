Ligue Europa - Christophe Galtier (Lille) affiche ses ambitions

Lille débute sa campagne de Ligue Europa ce jeudi soir. Une compétition que son entraîneur connaît bien, et dans laquelle il entend bien figurer.

Non qualifié pour la Ligue des Champions, entend se consoler avec la . Tombés dans le groupe H, les Dogues débutent leur campagne européenne ce jeudi soir avec un déplacement plus compliqué qu'il n'en a l'air sur la pelouse du Sparta Prague. Un rendez-vous déjà décisif, face à une équipe compétitive.

"On devra être à notre meilleur niveau"

En conférence de presse d'avant match, Christophe Galtier a d'ailleurs tenu à souligner la qualité du Sparta, tout en dévoilant les objectifs lillois dans cette compétition. "L’effectif du Sparta Prague comporte beaucoup d’internationaux. Je pense qu’ils seront en pleine forme demain (...) Nous allons affronter une équipe très performante, organisée, joueuse, offensive. On sait déjà qu’ils sont en confiance", a d'abord confié le technicien nordiste face aux médias. Néanmoins, Lille a bien sûr les moyens de bien figurer.

"On veut aller le plus loin possible dans un groupe ouvert. Je pense que le favori reste l’ . On devra être à notre meilleur niveau dès demain soir (...) En Ligue Europa, on ne fait pas tourner. Demain, c’est très important. J’ai un effectif de qualité, sans absents. Il y a une réflexion sur la série de matchs qui arrivent, mais on doit bien commencer cette compétition", a ensuite ajouté Christophe Galtier, habitué à jouer cette compétition avec détermination depuis ses années passées à l'AS Saint-Etienne.