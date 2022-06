Ligue des nations : L'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas calent

Nouvelle soirée de Ligue des nations ce samedi avec plusieurs chocs et à l'arrivée : trois matchs nuls.

La Ligue des nations suit son cours en ce mois de juin avec en ce samedi soir la troisième journée de la phase de poules pour plusieurs groupes. Au menu : l'Allemagne en Hongrie, la Belgique au pays de Galles ou encore les Pays-Bas face à la Pologne.

L'Allemagne bute sur la Hongrie

Surprise d'entrée par une vaillante équipe de Hongrie qui avait fait tomber l'Angleterre il y a une semaine, l'Allemagne n'a pas tardé à réagir.

A l'ouverture du score de Nagy d'une frappe sous la barre (1-0, 6e), Hofmann répond rapidement par son quatrième but en neuf sélections (1-1, 9e).

Sans grande surprise, la Mannschaft domine les débats, mais ne parvient pas à prendre l'avantage par Havertz ou Raum. Il faut même une belle parade de Neuer juste avant la pause pour priver Fiola du deuxième but hongrois.

Après le repos, l'escouade d'Hansi Flick continue de globalement dominer les débats, mais sans parvenir à faire la différence. Neuer, encore lui, sauve même les siens devant Sallai après une passe en retrait mal ajustée de Kehrer.

Ce sont même les visiteurs qui se procurent les meilleures situations dans le dernier quart d'heure, mais le score n'évolue plus. Statut quo dans ce groupe 3 puisque l'Angleterre et l'Italie n'ont pu se départager non plus.

La Belgique et les Pays-Bas ralentis

Dans le groupe 4 également, la soirée s'est soldée par deux matchs nuls, alors que la Belgique a longtemps pensé l'emporter au pays de Galles.

C'est Ampadu qui croit ouvrir le score très vite, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu.

Le premier but de la soirée est finalement signé Tielemans, à la conclusion sur un bon service de Batshuayi (0-1, 51e). Mais les Gallois recollent en toute fin de match grâce à Jonhson, parfaitement trouvé par une talonnade de Ramsey (1-1, 87e).

Dans le même temps, les Pays-Bas ont dû s'employer face à la Pologne. Une frappe croisée de Cash (0-1, 19e) et un but de Zielinski, parfaitement décalé par Frankowski (0-2, 49e) avaient même donné deux buts d'avance aux Polonais.

Avant le réveil des Oranje, orchestré d'abord par Klaassen, buteur d'une jolie volée (1-2, 51e). C'est ensuite Dumfries qui égalise très vite pour les siens et redonne espoir à tout un peuple (2-2, 54e).

Incapables d'inscrire un troisième but, les Hollandais conservent tout de même trois points d'avance sur leurs voisins belges.