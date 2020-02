Ligue des champions - Manchester City a fait appel devant le TAS

Les Citizens ont fait appel de la décision de l'UEFA de les exclure de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons.

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé avoir reçu un appel de , alors que le champion d' en titre a été exclu des deux prochaines éditions de la Ligue des champions par l'UEFA.

L'instance européenne a reconnu le club coupable d'avoir enfreint les règles du fair-play financier et de ne pas avoir coopéré à l'enquête, infligeant à City une amende de 30 millions d'euros, en plus de sa suspension européenne de deux ans. Une décision à laquelle le club avait déjà réagi, affirmant son innocence et son intention de faire appel.

Le TAS a maintenant confirmé que l'appel a été interjeté, publiant mercredi un communiqué officiel : "Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a enregistré un appel interjeté par le club de football de Manchester City contre l'Union des associations européennes de football (UEFA).

"L'appel est dirigé contre la décision de la Chambre d'arbitrage de l'Organe de contrôle financier des clubs (CFCB) de l'UEFA, datée du 14 février 2020, dans laquelle Manchester City a été considéré comme ayant enfreint le Règlement de l'UEFA sur les licences de club et le fair-play financier et a été sanctionné par l'exclusion des deux prochaines saisons des compétitions de clubs de l'UEFA pour lesquelles le club serait qualifié et a été condamnée à payer une amende de 30 millions d'euros.

"Il n'est pas possible d'indiquer à l'heure actuelle quand une sentence finale sera rendue dans cette affaire."

Les Skyblues espèreront un verdict au plus tôt, la sanction posant un certain nombre de questions autour de l'avenir du club. Si Pep Guardiola a d'ores et déjà affirmé son intention de rester au club, la question reste en suspens y compris pour un certain nombre de joueurs en cas d'absence de . Idem, recruter de nouveaux joueurs pourrait s'avérer extrêmement compliqué.