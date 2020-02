City - Pep Guardiola : "Pourquoi devrais-je partir ?"

Malgré les récentes sanctions prononcées à l'encontre de Manchester City, Pep Guardiola a assuré vouloir rester au club lors des prochaines saisons.

Exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, peut aborder l'avenir avec inquiétude... Durement sanctionnés par l'UEFA, les Skyblues, déjà distancés dans la course au titre par , devraient voir leur projet prendre en un sérieux coup. Car sans la perspective de disputer la C1, plusieurs joueurs pourraient être tentés d'aller voir ailleurs, sans parler de la complexité d'arriver à attirer des recrues de haut niveau dans ces conditions...



Man City - Soriano : "Juste une épreuve de plus"

Néanmoins, Manchester City pourra au moins compter sur son entraîneur en la personne de Pep Guardiola, lequel s'est exprimé sur le sujet au sortir de la victoire de son équipe face à West Ham ce mercredi soir, en (2-0). "C'est surprenant car personne ne croyait que cela arriverait. Paris a payé une amende ou je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin. Si finalement City ne joue pas en Ligue des Champions, ce sera étrange pour leurs joueurs, le club et l'argent qui ils investissent", a d'abord déclaré l'Espagnol.

"Personnellement, je serai là"

En plus de faire part de sa stupéfaction, l'ancien du Barça et du Bayern a aussi scellé son avenir, qui semble s'écrire du côté de l'Etihad Stadium. "Pourquoi devrais-je partir ?", a-t-il demandé à Sky Sports. "J'ai dit il y a un mois que j'aimais ce club, j'aime être ici. Pourquoi devrais-je partir ?", a-t-il répété, déterminé.

Plus d'équipes

"Nous avons parlé avec les joueurs : au cours des trois prochains mois, nous nous concentrerons sur ce que nous devons faire et après nous verrons la sentence (...) S'ils ne me licencient pas, et cela peut arriver, je resterai ici. D'abord parce que je veux rester. C'est quelque chose de spécial, plus que le contrat que j'ai. Je veux rester pour continuer à aider le club et maintenir ce niveau aussi longtemps que possible (...) Personnellement, je serai là. Je veux rester pour continuer à aider le club et maintenir ce niveau aussi longtemps que possible", a enfin poursuivi Pep Guardiola. Voilà qui devrait rassurer les supporters de Manchester City, qui vivent une saison particulièrement compliquée.