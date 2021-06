Ligue des Champions - L’UEFA valide la participation de la Juve

Toujours impliquée dans l’éphémère projet Super Ligue, la Juventus pourra tout de même participer à la prochaine Ligue des Champions.

Elle a bien failli ne pas y être, mais la Juventus a bel et bien validé sa place en Ligue des Champions en terminant à la 4e place en Serie A, avec une petite longueur d’avance sur Naples.

Mais la Vieille Dame, toujours impliquée dans l’éphémère projet Super Ligue, demeurait alors sous la menace d’une sanction de l’UEFA.

L’UEFA a tout tenté, en vain

L’UEFA a bel et bien tenté d’exclure la Juve, mais aussi le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux autres clubs encore impliqués dans le projet, de la prochaine Ligue des Champions. Impossible, a répondu la justice suisse.

En effet, une telle décision de la part de l’organisatrice de la C1 serait tombée sous le coup de la justice.

Même chose pour Real et Barça ?

Alors, participeront ou participeront pas ? Participeront. Comme le révèle l'édition italienne de Goal, l’UEFA a officiellement communiqué à la Juventus sa participation à la prochaine Ligue des Champions.

Et celles du Real Madrid et du FC Barcelone devraient suivre. Une victoire symbolique et surtout juridique pour trois clubs qui ont tenté de privatiser le football.