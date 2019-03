Ligue des champions - Huitièmes de finale retour : programme, résultats, TV, streaming, tout ce qu'il faut savoir

Goal vous propose un point complet avant la seconde manche des huitièmes de finale de la Ligue des champions, programmés du 5 au 13 mars.

Dès mardi soir, avec Real Madrid-Ajax et Dortmund-Tottenham, la Ligue des champions version 2018-2019 connaîtra deux de ses quarts de finaliste. Après des manches aller parfois serrées ou confortables selon les équipes, Goal fait le point sur les infos pratiques avant les deuxièmes rounds très attendus par les supporters.

Ligue des champions : le programme des 8e de finale

Cette saison, les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ont commencé le 12 février dernier avec les succès du Paris Saint-Germain et de l'AS Rome, respectivement contre Manchester United et Porto. Les manches retour commencent le mardi 5 mars et se dérouleront aussi les 6, 12 et 13 mars.

Chaque match débutera à 21 heures, heure française.

Équipe Avantage Équipe Aller Retour Manchester United 0-2 PSG 0-2 Mar 6 AS Rome 2-1 Porto 2-1 Mar 6 Ajax 1-2 Real Madrid 1-2 Mar 5 Tottenham 3-0 Borussia Dortmund 3-0 Mar 5 Liverpool 0-0 Bayern Munich 0-0 Mar 13 Lyon 0-0 Barcelona 0-0 Mar 13 Atletico Madrid 2-0 Juventus 2-0 Mar 12 Schalke 2-3 Manchester City 2-3 Mar 12

Une fois les huitièmes de finale conclus, le tirage au sort des quarts de finale aura lieu deux jours plus tard, le vendredi 15 mars. Lors de cet événement, l'UEFA procédera également au tirage au sort des demi-finales. L'ensemble du tableau de cette édition 18-19 de la C1 sera ainsi connu.

TV et streaming : comment voir les 8e de finale retour de la Ligue des champions ?

Real Madrid vs Ajax Amsterdam (5 mars)

Diffusion TV française : RMC Sport 1

RMC Sport 1 Diffusion sur internet/streaming : RMC Sport

Borussia Dortmund vs Tottenham (5 mars)

Diffusion TV française : RMC Sport 2

RMC Sport 2 Diffusion sur internet/streaming : RMC Sport

PSG vs Manchester United (6 mars)

Diffusion TV française : RMC Sport 1

RMC Sport 1 Diffusion sur internet/streaming : RMC Sport

Porto vs AS Rome (6 mars)

Diffusion TV française : RMC Sport 2

RMC Sport 2 Diffusion sur internet/streaming : RMC Sport

Juventus vs Atletico Madrid (12 mars)

Diffusion TV française : RMC Sport 1

RMC Sport 1 Diffusion sur internet/streaming : RMC Sport

Manchester City vs Schalke (12 mars)

Diffusion TV française : RMC Sport 2

RMC Sport 2 Diffusion sur internet/streaming : RMC Sport

Bayern Munich vs Liverpool (13 mars)

Diffusion TV française : RMC Sport 2

RMC Sport 2 Diffusion sur internet/streaming : RMC Sport

FC Barcelone vs Lyon (13 mars)

Diffusion TV française : RMC Sport 1

RMC Sport 1 Diffusion sur internet/streaming : RMC Sport

Quand auront lieu les quarts de finale de la Ligue des champions ?

En France, c'est le groupe RMC Sport qui possède les droits de diffusion de la Ligue des champions depuis cette saison. Retrouvez ci-dessous le programme détaillé pour chaque match.

Les quarts de la finale de la LDC se dérouleront dans un mois, suite à leur tirage au sort programmé le 15 mars. Les manches aller se dérouleront les 9 et 10 avril tandis que les matches retour se disputeront les 16 et 17 avril, une semaine plus tard.