Un Manchester United de substitution vient à bout d'un PSG frileux

Le PSG est encore retombé dans ses travers face à une équipe mancunienne diminuée. Le mental n'a pas suivi au dépit de leur confortable avance.

“ A mon avis c’est nécessaire d’oublier le premier résultat ”, avait annoncé Thomas Tuchel ce mardi en conférence de presse. C'était les consignes du coach et les Parisiens n'ont pas su tirer profit de leur confortable avance.

Alors qu’ils étaient très attendus sur le mental de leur équipe, les Parisiens n’ont pas tout à fait rassuré, même lorsqu'ils perdaient 1-2 et pouvaient se qualifier. Avec deux buts d’avance, la pression était toute autre : il fallait montrer une certaine maitrise dans la gestion de la peur qui leur a fait défaut. Pourtant Manchester United a débarqué sur la pelouse du Parc des Princes avec un effectif réduit : dix joueurs mancuniens dont Martial, Lingard, Matic, Herrera ou encore Mata manquaient à l’appel pour cause de blessure.

Côté parisien, le coach allemand a voulu jouer la sécurité en alignant le même XI de départ qu’à Old Trafford. Sur le papier, les feux étaient au vert pour Paris. Mais le mental n’était pas rendez-vous. Les trois buts mancuniens ont été amenés par des fautes du PSG. D’abord Kehrer, qui a manqué sa passe en retrait, permettant à Lukaku d’ouvrir le score dès la 2è minute et de donne le ton. Puis Buffon, le portier italien qui a pourtant l’habitude des rencontres européennes sur une mauvaise prise de balle qui a donné à United l’avantage, grâce au troisième doublé en trois matches du Belge. Puis Rashford les a achevé grâce à son pénalty transformé, que Kimpembe a offert avec sa main dans la surface.

Mbappé pas assez porteur

Le fait que les trois buts des visiteurs ont été amenés par des fautes parisiennes plutôt que par des exploits des Anglais trahissent un manque de confiance évident, qu'ils n'arrivent pas à surpasser. Pourtant, Mbappé avait prévenu à l’issue du match aller à Manchester : “Il faut arrêter de vendre la peur.Il faut que les gens arrêtent d’avoir peur ”. Suivi, ce mardi, par Verratti qui en a rajouté une couche auprès de nos confrères du Parisien : “ Maintenant il faut jouer sans pression, sans peur, car la peur dicte les mauvais choix ”.

En l’absence de Neymar et Cavani (sur le banc au coup d’envoi), Mbappé a eu une très lourde responsabilité sur les épaules. Passeur sur l’égalisation de Bernat (1-1, 12è), il a eu du mal à se débarrasser des joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer qu’il avait sur le dos. A plusieurs reprises Smalling a réussi à éviter ses feintes (il n’a remporté que 20% de ses duels). Face à une équipe mancunienne en bloc très bas, sa vitesse n’a pas suffi et il a fait preuve de beaucoup de maladresse sur les balles reçues par ses coéquipiers. C'est finalement Manchester United qui se qualifie, au nez et à a barbe des Parisiens, plus que favoris pour ce match retour. La preuve que l'ombre de la remontada plane encore.

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes