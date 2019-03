Porto-Roma 3-1, Porto se qualifie au bout de la nuit

Porto s'offre une place en quarts de finale de Ligue des champions après un succès mérité (3-1) face à la Roma en 8es retour ce mercredi soir.

Défaits par leurs ennemis historiques le week-end dernier, le FC Porto et l'AS Roma avaient à coeur de se rattraper en allant en quart de finale de C1 alors qu'à l'aller, la Roma s'était imposé 2-1 face aux Dragons grâce au festival Zaniolo.

Une petite avance pour les Romains à l'aller

C'est le FC Porto qui débute le mieux la partie avec une domination territoriale très marquée avec, en face, une équipe de la Roma qui recule de plus en plus et qui a du mal à sortir de sa moitié de terrain.Dans cette configuration, il est assez peu surprenant de voir le FC Porto ouvrir le score après quelques opportunités manquées.

Sur un contre, Corona file sur le flanc gauche et sert Marega qui recherche Soares lequel place un plat du pied qui fait mouche pour une ouverture du score largement méritée. Mais la Roma parviendra à égaliser contre le cours du jeu quelques instants plus tard (37e) sur un pénalty de De Rossi après une faute de Militao sur Perotti dans la surface.

1-1 au repos, la Roma est virtuellemnt qualifiée, mais a perdu De Rossi, son capitaine, sur blessure à la fin du premier acte. Mais dès le début de la seconde période, Porto reprend l'avantage. Corona déborde sur son flanc et son centre trouve Marega dont la reprise sans contrôle fait mouche, 2-1.

La Roma est acculée et n'arrive pas à recoller même si le match est haché avec plusieurs fautes et échauffourées. Porto tiendra son avantage et cotinuera même d'attaquer avec plusieurs opportunités de Brahimi et Otavio notamment, sur lesquelles Olsen doit s'employer.

2-1 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes disputent les prolongations. Des prolongations assez riches en opportunités avec Dzeko qui ratera une grosse occasion... Et Porto qui obtiendra un penalty après une faute de Florenzi sur Andrade.Telles transforme et Porto s'offre une qualification méritée en quarts de finale.