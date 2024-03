Ligue 1, Youcef Atal attaque Nice

Ancien joueur de Nice, Youcef Atal s’en est pris au club azuréen, mardi.

Youcef Atal a vécu des moments tumultueux lors de ses derniers jours à Nice. Epinglé par la justice après avoir posté une publication en rapport avec la guerre israélo-palestinienne, l’international algérien a été suspendu par le club azuréen. Lassé d’attendre un retournement de situation, Youcef Atal a finalement rejoint l’Adana Demirspor (Super Lig/D1 turque) en février dernier. Alors qu’il commence à reprendre goût au football, le Fennec est revenu ce mardi sur ces derniers jours à Nice dont il garde de souvenirs amers.

Youcef Atal en veut à Nice

Cinq ans après son arrivée, Youcef Atal ne s’imaginait pas quitter la Côte d’Azur sur la pointe des pieds. Mais ses soucis ont commencé après son posté sur les réseaux sociaux qui faisait allusion au conflit israélo-palestinien. Une publication qui lui a une peine de 8 mois de prison avec sursis et de 45 000 euros d'amende pour "provocation à la haine à raison de la religion". Alors que Nice laissait entendre que l’Algérien pourrait rejouer avec le club après la fin de son procès, ce ne fut finalement pas le cas. Contrairement aux déclarations en public, le club aurait en effet poussé le joueur vers la sortie à en croire les propos de l’intéressé lui-même.

« Nice ne m'a pas poussé vers la sortie, mais je ne me suis pas senti soutenu. Le discours changeait à chaque fois... J'ai payé cher mon erreur : sportivement, juridiquement et financièrement. Je sentais que j'allais être mis de côté », révèle l’international algérien dans les colonnes de So Foot.

L'article continue ci-dessous

Youcef Atal n’écarte pas un retour en Ligue 1

Par ailleurs, même si Youcef Atal ne jouait plus avec Nice, le joueur a quand même été convoqué avec l’Algérie pour disputer la CAN 2023. Un choix étonnant de l’ancien sélectionneur, Djamel Belmadi mais qui aura fait beaucoup de bien au champion d’Afrique 2019.

« Je m'accrochais à la CAN pour retrouver goût au football en m'entraînant plus, pour venir aider la sélection et Djamel Belmadi qui me faisait tant confiance. Je voulais tout donner pour le pays et pour lui », confie-t-il avant de se prononcer sur un éventuel retour en France. « Avec tout ce qu'il s'est passé, c'est très compliqué d'imaginer un retour en France, même s'il ne faut jamais dire jamais », conclut Youcef Atal.