La décision surprenante de Nice sur l'avenir de Youcef Atal

L’OGC Nice a fait une nouvelle mise au point sur la situation de Youcef Atal, vendredi.

Depuis l’ouverture de son procès pour « provocation à la haine à raison de la religion », Youcef Atal n’a plus rejoué avec Nice. Le club niçois, qui l’avait suspendu jusqu’à nouvel ordre, avait décidé d’attendre la fin du procès avant de décider du sort de l’international algérien. Le procès étant dont terminé avec la condamnation de Youcef Atal à huit mois de prison avec sursis et une amende de 45000 euros, le Gym a fait une nouvelle sortie sur la situation de son joueur.

Nice encore évasif sur l’avenir de Youcef Atal

Actuellement avec l’Algérie pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Youcef Atal n’est toujours pas fixé sur son avenir en club. Toujours suspendu, l’international algérien pourrait toutefois rejouer sous les couleurs azuréennes. Lors de la présentation de Valentin Rosier, arrivé de sous la forme d’un prêt, le directeur sportif de l’OGC Nice a ouvert la porte à un retour d’Atal dans l’effectif niçois.

« Youcef est sous contrat aujourd’hui, il fait partie des latéraux de l’équipe. On était déjà sur Valentin cet été, ça ne date pas d’aujourd’hui et de la situation de Youcef. Youcef est à la CAN, on le soutient de ce côté-là. On verra ce qui se passera d’ici la fin du mercato », a déclaré Florent Ghisolfi devant les médias, vendredi.

L'article continue ci-dessous

Nice n’a pas remplacé Atal

Même si Nice a ouvert la porte à son retour, Youcef Atal ne devrait pas retourner en terrain conquis. En effet, la nouvelle recrue du Gym, Valentin Rosier, est un latéral droit, et joue donc au même poste que l’Algérien. Mais Florent Ghisolfi a révélé les circonstances de l’arrivée du Français, infirmant ainsi une intention du club azuréen de remplacer l’Algérien dans le groupe professionnel.

« Les conditions n'étaient pas réunies l'été dernier. Il était un joueur essentiel l'été dernier. Le club ne voulait pas le perdre comme il était adulé des supporters. On est très satisfait. On pense qu'il correspond parfaitement au profil OGC Nice. Sur l'aspect technique et surtout sur l'aspect mental. Valentin a du caractère et ça me plait bien. Il a énormément de valeurs. Il est très empathique », a-t-il confié.