Abandonné par Nice, Youcef Atal rejoint un nouveau club

L’international algérien, Youcef Atal, a rejoint un nouveau club vendredi en provenance de l’OGC Nice.

Youcef Atal ne portera peut-être plus jamais le maillot de Nice. En tout cas, pas en tant que sociétaire du Gym. L’international algérien a mis fin à son aventure sur la Côte d’Azur ce vendredi en signant dans un nouveau club. Un départ qui intervient quelques semaines après la condamnation du joueur par le parquet de Nice.

Youcef Atal et Nice, c’est terminé

Youcef Atal n’est plus un joueur de l’OGC Nice. Revenu de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, le Fennec ne foulera plus les terrains de Ligue 1 cette saison. Le désormais ex-joueur de Nice a rejoint Adana Demirspor jusqu’à la fin de la saison. Le départ de l’Algérien a été officialisé pour le club turc par l’OGC Nice vendredi à quelques heures de la fin du mercato en Turquie. Neuvième de Super Lig, Adana Demirspor accueille ainsi un renfort de taille au poste d’arrière droit. Le club turc lutte notamment pour les places européennes cette saison.

Le double jeu de Nice avec Atal

Cinq ans après son arrivée sur la Côte d’Azur, Youcef Atal va connaitre une première expérience en dehors de l’Hexagone à six mois de la fin de son contrat avec Nice. Mais le sort de l’international algérien aurait été différent sans ses déboires judiciaires. Condamné à huit mois de prison avec sursis et une amende de 45000 euros par le tribunal de Nice pour « provocation à la haine à raison de la religion », l’incertitude planait autour de son avenir avec le Gym qui l’avait également suspendu.

Pourtant, le directeur sportif de Nice ouvrait, il y a quelques semaines, la porte à un retour de Youcef Atal dans l’effectif des Aiglons. « Youcef est sous contrat aujourd’hui, il fait partie des latéraux de l’équipe. On était déjà sur Valentin cet été, ça ne date pas d’aujourd’hui et de la situation de Youcef. Youcef est à la CAN, on le soutient de ce côté-là. On verra ce qui se passera d’ici la fin du mercato », déclarait notamment Florent Ghisolfi. En fin de compte, Youcef Atal a bien quitté l’OGC Nice.