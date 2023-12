Ligue 1 : Nabil Fekir cash sur l’OL

L’ancien joueur de l’OL, Nabil Fekir, s’est exprimé sur la situation des Gones cette saison.

L’Olympique Lyonnais a connu une première partie de saison compliquée. Entre défaites, crise à l’interne, changement d’entraineur, la saison de l’OL a connu beaucoup de bouleversements. Et, même si le club s’est relevé vers la fin de l’année, il n’est pas pour autant à l’abri d’un fiasco au terme de l’exercice en cours. Une situation qui n’a pas laissé insensible, Nabil Fekir, un ancien de la maison Lyon.

Nabil Fekir n’a pas oublié l’OL

Il aura fallu du temps et la fin de l’année pour que le sourire revienne sur les visages à l’OL. Longtemps derniers, les Gones ont su trouver les ressources nécessaires pour sortir de la zone rouge au terme de la phase aller du championnat. Un exploit que le club rhodanien doit en partie à son nouvel entraineur, Pierre Sage, qui a su faire ressortir le meilleur des joueurs. Toutefois, Lyon (16pts) n’est que 15e de Ligue 1 et n’est pas à l’abri d’une rechute en deuxième partie de saison. Ancien joueur de l’OL, Nabil Fekir pense toujours au club et voit bien ce qui se passe. « Oui, je suis toujours l’OL. C’est vrai que ce n’est pas la situation la plus facile », lance l’international français.

Gettyimages

Nabil Fekir encourage l’OL

Nabil Fekir a quitté la France et l’OL en 2019 pour rejoindre le Bétis Séville en Espagne. Cependant, le Français n’a jamais vécu une telle situation durant ses six années dans l’effectif professionnel de l’OL. Pourtant, l’ancien capitaine de Lyon comprend que son club formateur ne peut pas être performant comme tout le monde s’y attend. « Après, les gens pensent que c’est facile de tout le temps être à haut niveau, d’être constant, d’aller en Champions ou en Ligue Europa mais c’est dur. Cette année, ils sont un peu dans le mal. J’espère que ça va aller pour eux », ajoute Nabil Fekir.