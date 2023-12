OL, les mots forts de Habib Beye sur Pierre Sage

Habib Beye a tenu des propos forts sur l’entraineur de l’OL, Pierre Sage, lundi.

Depuis sa nomination en tant qu’intérimaire, Pierre Sage a changé le visage de l’OL. L’équipe a enclenché une révolution sous sa houlette avec notamment trois victoires consécutives en Ligue 1. Des prestations des Gones qui ont séduit l’ancien joueur de l’OM, Habib Beye, complètement sous le charme de Pierre Sage.

Getty

Habib Beye conquis par Pierre Sage

Dernier de Ligue 1 avec 7 points au moment de la nomination de Pierre Sage, l’OL a terminé la phase aller du championnat à la 15e place avec 16 points. Les Gones produisent un jeu plus ou moins attrayant avec l’entraineur français. Ancien collaborateur de Pierre Sage, Habib Beye suit la progression de Pierre Sage avec l’Olympique Lyonnais. Conquis, l’ancien international sénégalais révèle la recette de Pierre Sage. « Il a les idées très claires. Ce que Lyon fait est très simple et il a redonné de la cohérence. Sa théorisation du football est complexe mais le rendu aux joueurs est simple, et c’est pour ça qu’ils l’aiment beaucoup, parce que tout ce qu’il fait est très clair. Il est très, très proche des joueurs parce qu’il a beaucoup d’empathie, il leur permet de s’épanouir », lance l’ancien joueur de l’OM.

L’hommage de Habib Beye à Pierre Sage

Avant son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage était l’adjoint de Habib Beye à Red Star en National. Aux côtés du Sénégalais, le Français a fait montre de ses qualités humaines au sein du groupe. Ce qui avait créé une fusion entre les joueurs et lui. « J’ai vu la fusion entre les joueurs et lui, ils ont été très touchés quand il est parti. Il obtient leur respect très facilement. L’impact d’un adjoint sur le groupe, c’est essentiel. D’ailleurs, depuis, devant le groupe, je parle en premier, et c’est l’adjoint qui finit. Lui ne raconte pas d’histoire, c’est très franc et très direct », relate Habib Beye.