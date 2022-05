Ligue 1 : L'OM peut-il tout perdre sur la fin de saison ?

"Il y a une deuxième place à aller chercher en championnat et ça ne va pas être facile", rappelait Steve Mandanda au micro de M6 après l'élimination de l'OM en demi-finale de la Conférence League face à Feyenoord. Lucide, le gardien de l'OM met le doigt sur un point intéressant. Malgré sa belle saison, Marseille n'est pas encore qualifié pour la prochaine Ligue des champions et pourrait bien tout perdre sur cette fin de saison.

Des poursuivants à l'affût, une dynamique négative

Les supporters phocéens rêvaient d'une fin de saison en apothéose avec une finale européenne et une qualification directe pour la Ligue des champions. Si le premier point est désormais exclu depuis ce jeudi soir et l'élimination de l'OM face au Feyenoord, il faudra au moins remplir le deuxième point pour ne pas gâcher totalement la saison phocéenne. Et rien n'est gagné, loin de là. Alors que l'OM comptait, il y a une semaine, six points d'avance sur ses deux poursuivants, l'AS Monaco et Rennes, avec la défaite contre Lyon, les hommes de Sampaoli sont désormais à portée de fusil de la concurrence.

Autant dire que l'Olympique de Marseille va devoir se ressaisir au plus vite et l'emporter face à Lorient ce week-end. Mais Jorge Sampaoli va devoir faire sans Dimitri Payet pour cette rencontre et peut-être même pour les deux dernières journées de championnat. Un coup dur pour l'OM puisque le meneur de jeu était de loin le meilleur joueur de l'équipe cette saison. Une blessure qui tombe au plus mauvais moment puisque l'OM n'est pas au mieux.

Un calendrier compliqué, une finale face à Rennes

En effet, Marseille reste sur deux défaites et un match nul sur les trois derniers matches toutes compétitions confondues. Après avoir enchaîné dix victoires en onze matches, l'OM s'écroule au pire moment. Pour être assuré de disputer la prochaine Ligue des champions, Marseille doit faire un sans faute lors des trois derniers matches, mais surtout, l'OM n'a pas le droit à la défaite face au Stade Rennais lors de la 37ème journée.

Si l'OM bat Lorient et Strasbourg, mais perd face à Rennes et que les hommes de Bruno Genesio remportent tous leurs matches, ils finiront devant les Olympiens à la différence de buts. En cas de sans faute de l'AS Monaco dans le même temps, l'OM pourrait même finir derrière les Monégasques en fonction de l'évolution de la différence de buts, quasiment similaire à l'heure actuelle.

C'est la fin de saison de tous les dangers pour l'Olympique de Marseille. Absent en Ligue des champions cette saison, l'OM veut à tout prix retrouver la C1 mais peut encore finir quatrième, voir même cinquième puisque Nice n'a que cinq points de retard. Les hommes de Jorge Sampaoli sont prévenus, ça pousse fort et ça avance vite derrière eux et le moindre faux pas pourra s'avérer fatidique. Au vu de son calendrier (déplacement à Lorient et Rennes puis réception de Strasbourg), l'OM a tout intérêt à battre Lorient pour s'offrir deux finales pour la Ligue des champions.