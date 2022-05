OM : L'immense déception de Jorge Sampaoli et Steve Mandanda après l'élimination contre Feyenoord

L'Olympique de Marseille ne sera pas la première équipe de l'histoire à remporter la Ligue Europa Conférence. Les Phocéens ne disputeront pas la finale de la compétition à Tirana après leur élimination ce jeudi soir face au Feyenoord. Battu à l'aller par le club néerlandais, l'OM n'a pas réussi à emballer le match et à inverser la tendance pour valider son billet en finale.

Les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense néerlandaise et ont vite dû faire sans leur meilleur joueur cette saison, Dimitri Payet, sorti sur blessure. Forcément, après la rencontre, en conférence de presse, Jorge Sampaoli était déçu de l'élimination de l'OM mais a souligné l'état d'esprit infaillible de ses troupes.

"Je crois qu'au départ, le match nous était favorable jusqu'à la blessure de Payet, puis il y a eu dix minutes plus confuses. On a cherché une autre manière de faire, une autre composition en passant par les côtés. On a eu de la densité en attaque. Je crois qu'on a manqué de précision dans la surface, on n'a pas su s'imposer. Je souhaite souligner que l'équipe a fait tout ce qu'elle a pu. Elle n'a pas atteint l'objectif, mais on n'a pas baissé les bras, même s'il y a eu des moments d'imprécisions", a analysé l'Argentin.

"Ils ont essayé je crois. Il y a eu un rendement très élevé de certains joueurs, pour d'autres c'était plus dur. Mais honnêtement, la sortie de Payet a beaucoup changé le match. Le plan de jeu était différent. Sans lui, il a fallu changer ce plan. Pape (Gueye) a dû sortir après une première mi-temps où il a bien contrôlé sa zone. On a modifié le plan et on a dû trouver une alternative avec des excentrés et deux pointes. Je donne beaucoup d'importance au fait d'essayer et je crois qu'ils ont essayé", a ajouté Jorge Sampaoli.

L'entraîneur de l'OM espère que cela ne sera pas trop grave pour Dimitri Payet et est déjà tourné vers les prochaines échéances : "Nous ignorons la gravité de la blessure. Les médecins verront demain (vendredi). Concernant l'usure de ce match intense, exigeant, on verra ça dimanche. Moi j'ai l'impression que l'équipe a fini en colère ce match parce que malgré ce qu'elle a recherché elle n'a pas réussi. Il faut tourner la page, gagner dimanche. Récupérer, voir les joueurs les plus en forme contre Lorient et commencer à repenser à notre autre objectif".

Au micro de M6, Steve Mandanda n'a pas été en mesure de cacher sa déception après l'élimination de son équipe dans le dernier carré de la compétition : "Il y a énormément de déception et de tristesse. On avait envie d'aller au bout de cette compétition. Malheureusement au match aller on a été défaillants. Ici on n'a pas su marquer et emballer ce match. On est déçus, et déçus pour nos supporters. Maintenant, après la déception, il faut enchaîner. Il y a une deuxième place à aller chercher en championnat et ça ne va pas être facile".