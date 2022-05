OM : Longoria prêt à se séparer de Sampaoli ?

L’Olympique de Marseille est en train de réaliser une excellente saison, marquée par une deuxième place en championnat et une présence dans le dernier carré d’une compétition européenne. Un parcours dont Jorge Sampaoli est l’un des principaux artisans. Pourtant, il n’est pas du tout sûr de conserver son poste à la fin de la saison.

Longoria pense à Marcelino

Selon les révélations faites par le Journal Du Dimanche, le technicien argentin n’est pas sûr de conserver son poste au terme de l’exercice en cours. Pablo Longoria, son président, réfléchirait à son remplacement.

L’homme fort de l’OM aurait dans le viseur un autre coach. Il s’agit de Marcelino Toral, l’actuel coach de l’Athletic Bilbao. Il lui voue une grande estime et le croit capable de prolonger la progression du club.

Agé de 56 ans, Marcelino fait partie des techniciens les plus expérimentés et les plus respectés en Espagne. Avant de coacher Bilbao, il s’est aussi occupé de Séville, de Villarreal et de Valence. En 2018, il avait été nommé meilleur coach de la Liga et avait remporté la Copa Del Rey l’année suivante avec les Ché.

Pour rappel, Sampaoli était arrivé à Marseille en janvier 2021 en remplacement d’André Villas-Boas. Il est lié au club jusqu’en juin 2023.