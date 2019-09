Ligue 1, 8e j. : les stats à retenir après OM-Rennes (1-1)

Voici les statistiques Opta à retenir après Marseille-Stade Rennais (1-1) ce dimanche à l'Orange Vélodrome, pour la 8ème journée de Ligue 1 2019-2020.

Marseillais et Rennais partageaient la même ambition au moment de pénétrer sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, en clôture de la 8ème journée de 2019-2020.

Les deux formations restaient sur une série de matches sans victoire (2 nuls pour l'OM ; 3 nuls et 2 défaites pour les Bretons, toutes compétitions confondues) et avaient la ferme intention d'y mettre un terme dimanche soir.

L' et le ont chacun eu les opportunités de l'emporter et au final, le match nul (1-1) constitue un résultat logique entre deux adversaires qui se tiennent en respect au cours de leurs 14 dernières confrontations en (6 nuls et 4 victoires de chaque côté).

Si les décisions d'arbitrage de M. Schneider ont eu un impact sur le déroulé de la rencontre, le score final tient aussi à la bonne prestation des deux gardiens, Steve Mandanda et Édouard Mendy.

Les statistiques à retenir après Olympique de Marseille - Stade Rennais FC (1-1) :

Marseille n’a gagné que 4 de ses 14 derniers matches face à Rennes en Ligue 1 (6 nuls, 4 défaites), après s’être imposé lors de 5 des 8 précédents (2 nuls, 1 défaite).

L'OM reste sur 3 matches nuls consécutifs en Ligue 1 (1-1 contre , 0-0 contre et 1-1 contre Rennes), sa plus longue série du genre dans l'élite depuis mars-avril 2017 (3 également).

Le Stade Rennais n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), après s’être imposé lors de chacun des 5 précédents.

Marseille n’a remporté que 2 de ses 7 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après avoir gagné 5 des 6 précédentes (1 nul).

Le SRFC a perdu 35 points après avoir mené au score en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière ; c’est plus que toute autre équipe des 5 grands championnats européens sur la période.

L'Olympique de Marseille a encaissé ses 2 derniers buts en Ligue 1 via des buts contre son camp (Sarr contre Montpellier le 21 septembre et Sakai dimanche soir), soit autant que lors de ses 108 précédents.

Les Rennais ont touché 22 ballons dans la surface adverse face à Marseille : c’est au moins 5 de plus pour les Bretons que lors de tout autre match de Ligue 1 cette saison.

Duje Caleta-Car a inscrit le 1er but de sa carrière en Ligue 1, lors de son 26e match. Il est devenu le 2e joueur croate seulement à marquer pour Marseille dans son histoire en Ligue 1 après Alen Boksic.

Bouna Sarr a été décisif en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis le 22 décembre 2018 face à Angers (1 but), la fin d’une disette de 21 matches sans être impliqué sur le moindre but dans l’élite pour le joueur de l'OM.

Hiroki Sakai a inscrit le 1er but contre son camp de sa carrière dans les 5 grands championnats, lors de son 193e match (101 avec Marseille, 92 avec ).

