Marseille-Rennes (1-1), toutes les réactions

L'OM et le Stade Rennais se sont quittés sur un score de parité (1-1), ce dimanche. Découvrez toutes les réactions des protagonistes.

Lucas Perrin (défenseur de l' , Canal +) : "C’est beau d’être revenus, on a eu une première mi-temps compliquée, on a souffert, on leur a laissés trop d’espaces. Mais en deuxième période, avec le public et avec tout le monde qui a gueulé à la mi-temps, on s’est dit nos quatre vérités, et on a poussé, on a poussé. On a eu des occasions mais ce n’est pas rentré".

M'Baye Niang (attaquant du , Canal +) : "On a un peu de regrets pace qu'on aurait pu enfoncer le clou, comme quoi dans le football il suffit de peu pour relancer une équipe. Marseille a fait une bonne seconde mi-temps. Ce match nul est logique, on ne va pas cracher dessus. Ils ont mis plus de pression, ils ont clairement montré l'envie d'aller nous presser. Peut-être qu'on a réagi en se mettant un peu trop bas mais il ne faut pas tout remettre en cause, on a fait des bonnes choses".