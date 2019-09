OM - André Villas-Boas défend Jordan Amavi : "Je ne comprends pas les sifflets"

Sorti à la mi-temps contre Rennes (1-1) après une prestation délicate, le défenseur de l'Olympique de Marseille a reçu le soutien de son entraîneur.

Jordan Amavi a vécu une soirée compliquée : après une première période peu convaincante face à Rennes, avec notamment des sifflets de la part de ses propres supporters, le latéral gauche de l'OM a été remplacé dès la mi-temps par André Villas-Boas.

Une manière pour l'entraîneur portugais de protéger son joueur ? Le coach olympien estime qu'il s'agissait avant tout d'un changement tactique avec l'entrée en jeu de Nemanja Radonjic. "Je voulais profiter des qualités de Bouna Sarr pour faire du deux contre un sur le côté. Il a volé pendant la deuxième période, il était partout, c'était incroyable."

"Quand tu siffles un de tes joueurs, tu tues ta propre équipe"

Concernant Amavi et sa relation hostile avec le public, AVB affirme que les sifflets ne sont pas mérités pour l'ancien joueur de Nice et d' . "Il a bien joué, mais je n'ai pas apprécié les sifflets pour Amavi. Je ne comprends pas. Quand tu siffles un de tes joueurs, tu tues ta propre équipe. Parce qu'après, ça va passer à un autre joueur et ainsi de suite."

"C'est intolérable. Tu peux siffler un collectif, pas une individualité. C'est incroyable. Quand on a un effectif aussi juste, avec quatre titulaires blessés, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu tues un joueur. Jordan aura d'autres opportunités. Je compte sur lui."