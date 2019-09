Ligue 1, 7e j. : les stats à retenir après Brest-Lyon

Voici les statistiques Opta à retenir après le nul entre Brest et Lyon, comptant pour la 7ème journée de Ligue 1 Conforama 2019-2020.

Au Stade Francis-Le Blé de Brest, l'Olympique Lyonnais a enregistré mercredi soir son 6e match consécutif sans succès, dont le cinquième en . Une série noire qui commence à devenir très inquiétante.

Les Gones croyaient avoir fait le plus dur dans ce match en menant par deux fois au score. Mais ils n'ont pas su résister à leurs hôtes, et en particulier à Yoann Court. Ce milieu de terrain de 29 ans a été le grand bonhomme du match avec un doublé inscrit. Et ce sont ses deux premières réalisations de la saison.

En perdant ces deux nouveaux points, l'OL se retrouve sérieusement à la traine par rapport aux équipes de haut de tableau. Les Rhodaniens sont 11e, à quatre points du podium. Brest est juste à un point derrière son adversaire du jour (13eà

Les statistiques à retenir après Brest - :

Brest n’a remporté aucun de ses 7 matches contre Lyon en au 21e siècle (5 nuls, 2 défaites).

Lyon n’a remporté que 2 de ses 6 derniers matches face à un club promu en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après s’être imposé lors de ses 13 de ses 14 précédents (1 défaite).

Brest n’a gagné qu’un seul de ses 19 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 12 défaites), c’était le 24 août dernier contre Reims (1-0).

Lyon n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), sa plus longue série sans victoire dans l’élite depuis janvier-mars 2018 (6).

Brest n’a perdu aucune de ses 4 premières réceptions de Ligue 1 lors de chacune de ses 4 saisons disputées dans l’élite au 21e siècle (1 victoire, 3 nuls en 2019/20).

Lyon a encaissé exactement 2 buts lors de 7 de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1.

Yoann Court a inscrit ses 2 premiers buts en Ligue 1, lors de son 32e match. Il est impliqué sur 5 buts en 7 matches avec Brest dans l’élite cette saison (2 buts, 3 passes décisives), lui qui n’avait pas été décisif lors de ses 25 premiers matches en L1, avec en 2015/16.

Moussa Dembélé a inscrit 6 buts lors des 7 premières journées de Ligue 1 2019/20, aucun joueur de Lyon n’a fait mieux à ce stade de la compétition depuis Bernard Lacombe en 1976/77 (8).

L’attaquant de Lyon Maxwell Cornet a inscrit 7 buts lors de ses 6 dernières titularisations en Ligue 1, c’est autant que lors de ses 42 précédentes.

Lucas Tousart a délivré sa 1ère passe décisive en Ligue 1 depuis le 5 avril 2017, déjà avec Lyon face à Metz, soit la fin d’une disette de 77 matches sans assist dans l’élite pour le milieu lyonnais. Les 2 passes décisives de Tousart en L1 ont été délivrées face à des clubs promus (Metz en avril 2017 et Brest ce soir).

Avec Opta .