Angers s'envole, l'OL gaspille encore... Le résumé de la soirée en Ligue 1

7 rencontres de L1 se sont jouées ce mercredi. Elles ont notamment vu l'OL enregistrer un nouveau faux-pas et Angers revenir à la hauteur du PSG.

Les gros bras du championnat ont connu des fortunes diverses ce mercredi lors de la tenue de la 7e journée du championnat. En difficulté depuis plusieurs matches, l'OL a encore failli à sa tâche en partageant les points avec Brest. Le LOSC de Galtier, lui, a fait le plein de points contre , tandis que s'est défait de son voisin nîmois à domicile. La belle opération est pour Angers, qui en dominant se retrouve 2e, à égalité de points avec Paris.

Brest- : 2-2

Buts : Court (29e, 83e); Dembelé (28e), Cornet (69e)

Sans succès depuis le mois d'août, l'OL croyait reprendre du poil de la bête sur le terrain de Brest. Les Gones menaient jusqu'à la 83e minute grâce notamment à un joli but de Maxwell Cornet. Mais le succès leur a échappé à cause d'un doublé du brillant Yoann Court et aussi de leurs propres carences, toujours aussi flagrantes et nombreuses. Ce nul au gout d'une défaite accentue inévitablement la pression sur les épaules de Sylvinho. Avant même le premier quart de l’exercice, le Brésilien a déjà brûlé tous ses jokers.

- Strasbourg : 2-0

Buts : Osimhen (43e), Rémy (64e)

Le LOSC continue de se montrer aussi irrésistible à domicile, qu'il est frustrant à l'extérieur. Pour la réception de Strasbourg, l'équipe nordiste a su faire le boulot. Osimhen et Rémy lui ont montré la voie à suivre en faisant les trembler les filets adverses. Un réveil qui fait assurément du bien aux Dogues.

Montpellier-Nîmes : 1-0

But : Souquet (31e)

Comme on pouvait s'y attendre, le derby entre Montpellier et Nîmes a été très disputé. Mais au final, et comme ça a été déjà le cas la saison dernière, c'est le MHSC qui a eu le dernier mot. Un seul but a suffi au bonheur des Héraultais et il a été l'œuvre d'Arnaud Souquet. Montpellier retrouve la 1e moitié du tableau à la faveur de ce succès.

Amiens- : 1-3

Buts : Mendoza (2e); Adli (8e, 45e), Kalu (73e)

Malgré une entame de match ratée, Bordeaux n'a pas manqué l'occasion ce mercredi de signer son deuxième succès de l'exercice. Les Marine et Blanc peuvent remercier Yacine Adli. L'ancien parisien a été auteur de deux beaux buts durant le premier acte, remettant ainsi sa formation dans le sens de la marche. En deuxième mi-temps, le Nigérian Kalu a donné plus d'ampleur à la victoire des Aquitains.

-Rennes : 1-0

But : A. Touré (77e)

Les malheurs du se poursuivent. Si brillants en début de saison, les Rouge et Noir n'arrivent plus à mettre un pied devant l'autre, et ce mercredi ils ont encore déçu en cédant face au rival nantais. Cela faisait 14 ans qu'ils ne s'étaient pas inclinés à La Beaujoire. Abdoulaye Touré a marqué le seul but du match sur une audacieuse Panenka, après une main de Jérémy Morel dans la surface.

Saint-Etienne-Metz : 0-1

But : H. Diallo (18e)

Les matches se suivent et se ressemblent pour l'ASSE. Alors qu'ils espéraient stopper leur spirale négative, les Foréziens se sont encore manqués en tombant à domicile contre un mal classé. Sans ressorts ni idées, ils se sont montrés incapables de prendre à défaut leurs modestes opposants. Après avoir pris un but de Habib Diallo, ils sont restés spectateurs jusqu'au bout, le tout devant un Chaudron médusé.

Toulouse-Angers : 0-2

Buts : Alioui (88e, 95e)

Le SCO de Stéphane Moulin n'en finit plus de séduire et enchainer les victoires. Ce mercredi soir, l'équipe angévine en a récolté un cinquième en sept matches. Un rythme exceptionnel, et qui lui permet de talonner le PSG au classement. Sur le terrain de Toulouse, les Angévins ont d'abord fait preuve de patience, puis ils ont piqué à l'approche de la fin grâce à Rachid Alioui. Le Tunisien a mis un doublé, dont un but exceptionnel sur coup franc pour débloquer la situation.