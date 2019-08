Ligue 1, 3e j. : les stats à retenir après OGC Nice-OM

Voici les statistiques Opta à retenir après OGC Nice - Marseille (1-2), ce mercredi à l'Allianz Riviera, pour la 3e journée de la saison 2019-2020.

L' a remporté mercredi soir son premier match de la saison en . Les Phocéens ont dominé leurs voisins de l'OGC Nice dans un derby bouillant, et qui a été marqué par une interruption de rencontre en raison du mauvais comportement des supporters locaux.

Dario Benedetto a donné l'avantage aux Phocéens en première période, signant sa toute première réalisation en . Le Gym a ensuite réagi, mais les Phocéens ont eu les ressources pour reprendre l'avantage, grâce notamment à l'entrée victorieuse de Valère Germain.

L'article continue ci-dessous

Malgré ce premier succès de l'exercice, Marseille reste dans la seconde moitié de tableau. Cela étant, Payet et ses coéquipiers pourront s'appuyer sur cette prestation encourageante et l'attitude affichée pour poursuivre leur remontée et essayer de raviver la flamme avec ses supporters.

Voici les statistiques d'Opta à retenir après cette rencontre de la 3ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à retenir après OGC Nice - Olympique de Marseille :

Nice s’est incliné lors de chacun de ses 6 derniers matches contre Marseille en Ligue 1, une 1e dans son histoire face à cet adversaire dans l’élite.

Nice a perdu 2 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires), soit autant que lors de ses 10 précédents (4 victoires, 4 nuls).

Marseille a remporté 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’en avoir remporté aucun des 3 précédents (1 nul, 2 défaites).

Marseille est invaincu lors de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite depuis mars-mai 2018 (5).

Nice a encaissé au moins 2 buts à domicile en Ligue 1 pour la 1e fois depuis le 29 septembre 2018 contre Paris (0-3).

100% des buts de Nice en Ligue 1 cette saison ont été inscrits sur coups de pied arrêtés (2 sur corner, 2 sur penalty et 1 sur coup franc indirect).

Marseille a concédé 13 penalties en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, plus que toute autre équipe des 5 grands championnats européens sur la période.

L’attaquant de Marseille Dario Benedetto a inscrit son 1er but en Ligue 1 (3 matches), sur son 1er tir cadré dans l’élite.

Wylan Cyprien a transformé 3 des 4 penalties qu’il a tentés dans l’élite. Il est par ailleurs impliqué sur les 4 derniers buts de Nice en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives).

Dimitri Payet a transformé 4 des 5 derniers penalties qu’il a tentés en Ligue 1, après n’avoir transformé que 2 de ses 5 précédents. Le milieu de Marseille a marqué son 1er but dans l’élite depuis le 26 septembre 2018 contre , mettant fin à une disette de 26 matches sans marquer.

Avec Opta .