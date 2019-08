OGCN - OM, match interrompu à cause d'une banderole homophobe

Le match entre Nice et l'OM a été arrêté en raison du déploiement d'une bannière homophobe dans les tribunes de l'Allianz Riviera.

Décidément, les insultes et chants à caractère homophobe dans les enceintes de se multiplient. Ça a encore été le cas ce mercredi lors de l'opposition entre l'OGC Nice et l' . À la 28e minute, il y a eu interruption de rencontre à cause d'une banderole condamnable affichée par une partie des fans Niçois.

Le message de cette banderole était à la fois provocateur envers la Ligue, et aussi insultant envers les instances du football français. "Bienvenue à INEOS, à Nice aussi on aime la pédale", pouvait-on lire. Une autre banderole, un peu moins violente est aussi apparue dans le stade sur laquelle on pouvait lire : "des parcages pleins pour des stades plus gays".

[#L1🇫🇷] 🔴 L'arbitre prend la décision de suspendre le match à cause de cette banderole qui n'a pas été enlevée de la tribune et ce malgré les nombreuses demandes.#OGCNOM (Live : 0-0)



Ces jeux de mots n'ont pas du tout fait rire Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre. Ce dernier a envoyé les différents acteurs au vestiaire en attendant que les banderoles insultantes soient enlevées ou cachées.

Toute cette scène s'est déroulée sous les yeux de Jim Ratcliffe, le nouveau propriétaire du club. Sur les images captées par le diffuseur Canal+, ce dernier est apparu médusé, voir même contrarié.

Avant la reprise de la rencontre, Wylan Cyprien, le joueur de Nice, a fait part de sa réaction. Ce dernier s'est dit défavorable à une interruption intempestive des matches : "on ne va pas arrêter les matches à chaque fois qu'il y a des insultes de la part de quelques imbéciles. Sinon, on ne va jamais jouer. Même si je suis contre toute forme de discrimination".