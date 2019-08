Nice-Marseille 1-2 - L'OM l'emporte, Benedetto buteur

Nice recevait l'OM pour le compte de la 3e journée de Ligue 1 ce mercredi avec le premier but de Dario Benedetto sous ses nouvelles couleurs.

Ce match a connu quelques bouleversements en tribunes. En effet, une interruption de rencontre s'est produite à cause d'une banderole condamnable affichée par des fans Niçois. Le message de cette banderole était à la fois provocateur envers la Ligue, et insultant envers la communauté homosexuelle. "Bienvenue à INEOS, à Nice aussi on aime la pédale", pouvait-on lire.

Le tableau de marque sera lui altéré à la 31e minute après une reprise du jeu, Clément Turpin ayant envoyé les différents acteurs au vestiaire en attendant que la banderole en question soit enlevée. Benedetto décale Sarr à droite et ce dernier redonne le cuir à l'Argentin en retrait. La frappe de Benedetto, déviée par Dante, trompe Benitez pour le 1-0. Il s'agit du premier but de l'Argentin à l'OM et en , mais aussi du le premier des Phocéens en L1 cette saison.

Quelques minutes plus tard, Benedetto s'illustre à nouveau en reprenant acrobatiquement un centre de Sarr et Benitez doit s'employer pour stopper cette opportunité. Mais aucune autre réalisation ne sera inscrite avant le repos. L'OM méritant de mener à la pause.

Au retour des vestiaires, le Niçois Burner tire juste au dessus des cages olympiennes. À l'heure de jeu, l'OM rétorque par un contre, mais la reprise de Benedetto sur un ballon d'Amavi n'est pas cadrée. Nice va mieux cependant, notamment après lentrée d'Atal qui se procure une occasion stoppée par Mandanda d'emblée.

Ganago pénètre ensuite dans le rectangle de l'OM et chute lors d'une intervention d'Amavi. Pénalty et Cyprien égalise pour les Aiglons. Mais l'OM ne lâchera rien et reprendra l'avantage par Payet sur pénalty après une faute de Pelmard sur Germain, nouvellement entré en jeu.

2-1, belle performance des Olympiens qui signent leur premier succès cette saison. Benedetto aura lui pu faire taire quelques détracteurs.