Ligue 1, 3e j. : les stats à connaître avant Monaco-Nîmes

Voici les statistiques Opta à connaître avant AS Monaco-Nîmes Olympique, ce samedi (20h) au stade Louis-II, pour la 3e journée de la saison 2019-2020.

Après quatre matchs ce samedi soir (20h), la troisième journée de se poursuit dimanche avec trois autres rencontres au programme, dont une opposition entre et Nîmes au stade Louis-II (15h).

De façon surprenante, il s'agit en ce début de saison d'un duel de mal-classés : les Crocos sont 19èmes, l'ASM 20ème, tous deux sans le moindre point...Un match à ne pas perdre, donc, déjà.

Les Monégasques, qui ont enregistré la semaine dernière les renforts de Onyekuru et Ben Yedder, accueillent cette semaine Slimani et Adrien Silva, en attendant Maripan. Des renforts devant, au milieu et derrière nécessaires pour renforcer un ensemble trop fragile depuis l'ouverture du championnat, auquel Falcao n'a pas encore pris part.

L'article continue ci-dessous

Quant au Nîmes Olympique, frustré par des décisions arbitrales contraires face au PSG (0-3) et contre Nice (1-2), il tentera de profiter du manque d'automatismes des Asémistes pour ouvrir son compteur de points.

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant la rencontre.

Les statistiques à connaître avant AS Monaco - Nîmes Olympique :

Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 13 derniers matches contre Nîmes en (8 victoires, 4 nuls), mais c’était le dernier, le 11 mai 2019 (0-1).

Monaco est invaincu lors de ses 10 dernières réceptions de Nîmes en Ligue 1 (6 victoires, 4 nuls), après avoir perdu 2 des 4 précédentes (2 nuls).

Monaco reste sur 3 défaites consécutives en Ligue 1, sa pire série dans l’élite de puisses 4 revers de rang entre septembre et octobre 2018 (4).

Si Monaco s’incline dimanche face à Nîmes, il égalera le pire bilan de son histoire après 3 rencontres sur une saison de Ligue 1 réalisé en 1955/56 et 1967/68.

Nîmes reste sur 3 défaites consécutives en Ligue 1, sa pire série dans l’élite depuis mai 1993 (3 également).

Monaco est l’équipe qui a été menée au score le plus longtemps en Ligue 1 cette saison (164 minutes sur 180).

Monaco est –avec Marseille– l’une des 2 équipes à ne pas avoir encore trouvé le fond des filets en Ligue 1 cette saison.

Monaco a vu un de ses joueurs se faire expulser lors de chacune des 2 premières journées de Ligue 1 cette saison (Fabregas v , Aguilar v Metz), une première pour une équipe dans l’élite depuis Lorient en 2016/17.

Henry Onyekuru est devenu face à Metz samedi le 5e joueur du à évoluer avec Monaco en Ligue 1 après Victor Ikpeba, Sani Keita, Lukman Haruna et Elderson Echiéjilé – un record pour une équipe dans l’histoire du championnat.

Le portier de Nîmes Paul Bernardoni affiche 37.5% de tirs arrêtés en Ligue 1 cette saison, pire ratio pour un gardien.

Avec Opta .