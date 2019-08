Mercato - L'AS Monaco très actif pour renforcer son entrejeu

Le club de la Principauté a multiplié les pistes pour renforcer son milieu de terrain, mais aussi en défense.

Oleg Petrov l'a avoué lors de la présentation de ses recrues, le mercato de l'AS n'est pas terminé et loin de là d'ailleurs. En effet, si le vice-président de l'ASM a confirmé que son marché était bouclé en attaque, sauf en cas de départ de Radamel Falcao, une issue pour le moment écartée par Oleg Petrov, il a confessé que le club de la Principauté doit encore se renforcer dans l'entrejeu mais aussi en défense centrale.

Et Oleg Petrov a bien l'intention de joindre les gestes à la parole. Si le chrono tourne et la fin du marché des transferts estival s'approche à grands pas, l'AS Monaco multiplie les pistes pour renforcer son milieu de terrain et sa défense centrale, deux secteurs de jeu défaillants à l'ASM. À la recherche d'un véritable numéro six de métier, un profil dont ne dispose pas Leonardo Jardim dans son effectif, Monaco est sur plusieurs joueurs.

L'article continue ci-dessous

Maripan en défense centrale ?

Alors que les pistes Mario Lemina et Tiémoué Bakayoko étaient annoncés comme brûlantes par L'Equipe et RMC notamment, l’AS Monaco a finalement remis un coup d’accélérateur sur le dossier Adrien Silva. Prêté par Leicester lors de la deuxième partie de saison dernière, le milieu de 30 ans serait sur le point d'être de nouveau cédé à l'ASM pour une saison selon les informations de RMC Sport. Le club de la Principauté serait également passé à l'action pour Franck Kessié.

Selon L’Equipe, un accord aurait été trouvé entre Monaco et l’ et il s’agirait désormais de convaincre le joueur de rallier le Rocher. Pourtant, malgré les possibles arrivées de Kessié et Adrien Silva, la piste Bakayoko n'aurait pas été abandonné pour autant. Qui plus est, l'AS Monaco aurait trouvé sa cible en défense centrale. Selon les informations de L'Equipe, le club de la Principauté négocierait avec Alaves pour le transfert du défenseur central, Guillermo Maripan.

Titulaire avec le lors de la dernière Copa America, le défenseur central de 25 ans évolue en depuis 2017 et serait un renfort précieux pour la défense centrale de l'AS Monaco. Une chose est sûre, l'ASM a passé la vitesse supérieure concernant son mercato estival et ne semble pas vouloir s'arrêter tant qu'elle n'aura pas enregistré les renforts nécessaires que ce soit au milieu de terrain mais aussi en défense.