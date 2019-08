OFFICIEL : Islam Slimani prêté à l'AS Monaco

Le club de la Principauté a annoncé l'arrivée en prêt pour une saison, avec option d'achat, de l'international algérien en provenance de Leicester.

Islam Slimani est un joueur de l'AS . Après avoir recruté Wissam Ben Yedder la semaine dernière en provenance du , le club de la Principauté a enregistré ce mercredi l'arrivée pour une saison de l'international algérien. Prêté la saison dernière à Fenerbahçe par Leicester, l'attaquant de 31 ans est prêté pour une saison à l'AS Monaco. Un prêt dans lequel figure une option d'achat pour le club du Rocher.

Le champion d'Afrique 2019 va retrouver son ancien entraîneur Leonardo Jardim et découvrir la : "Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco, un grand club qui a pour ambition de lutter pour les premières places du championnat et de se qualifier pour les compétitions européennes. Je vais tout donner pour aider le club à atteindre ses objectifs".

L’AS Monaco est heureux d’annoncer le prêt pour une saison, avec option d’achat, d’@slimaniislam en provenance de Leicester.



https://t.co/a2awFEzhOH pic.twitter.com/dadWhg8slH — AS Monaco (@AS_Monaco) August 21, 2019

Oleg Petrov a exprimé sa satisfaction après la signature de l'attaquant algérien : "Bienvenue à Islam Slimani. C’est un attaquant puissant et un buteur qui a démontré ses qualités dans le championnat portugais et anglais notamment, mais aussi dans les compétitions internationales. Islam va renforcer notre potentiel offensif et saura également mettre son expérience au profit du groupe et des plus jeunes".

Avec l'arrivée d'Islam Slimani, la tendance quant à l'avenir de Radamel Falcao semble un peu plus claire et le Tigre devrait bel et bien quitter le Rocher avant la fin du mercato. Les dirigeants de l'AS Monaco ont donc exaucé le souhait de Leonardo Jardim qui réclamait des renforts il y a quelques semaines avant de débuter le championnat de . Qui plus est, l'entraîneur portugais voulait réellement l'Algérien qu'il a connu et vu briller sous ses ordres au Sporting.

Après avoir remporté la cet été avec l' , Islam Slimani s'attaque à un nouveau défi de taille. L'attaquant de 31 ans qui avait failli rejoindre par le passé va découvrir la et peut former un duo très complémentaire et redoutable avec Wissam Ben Yedder en attaque. Après deux saisons compliquées, Islam Slimani va devoir se relancer, un peu à l'image de son nouveau club, l'AS Monaco.