Liga - Saul Niguez n'en veut pas à Antoine Griezmann

Le milieu de terrain des Colchoneros s'est dit surpris du départ d'Antoine Griezmann vers le FC Barcelone, mais n'oublie pas les services rendus.

Leader d'attaque de l'Atlético de Madrid pendant plusieurs saisons, le Français Antoine Griezmann a quitté les Colchoneros cet été. Un départ qui passe assez mal pour certains supporters du club, puisqu'il est allé renforcer un concurrent direct en , le .

Si l'ancien joueur de la évoluera donc aux côtés de joueurs comme Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Ousmane Dembélé lors de l'exercice à venir, l'heure est encore aux critiques dans la capitale espagnole. Et pour cause, en plus de cette destination jugée mal choisie, les circonstances de son départ n'ont pas été très appréciées, les fervents supporters des Colchoneros reprochant au natif de Mâcon un manque de considération.

"Il n'y avait aucun reproche à lui faire quand il mettait ce maillot"

Ce vendredi, Antoine Griezmann a toutefois pû compter sur le soutien de l'un de ses anciens partenaires en la personne de Saul Niguez, qui n'a pas oublié toutes les prouesses réalisées par le Champion du Monde 2018.

"Il avait déjà décidé de partir par le passé, mais il m'a surpris. Il était un joueur très important pour l'Atletico et son départ a été compliqué. L'Atletico reste au-dessus de tous les joueurs, et il n'y avait aucun reproche à lui faire quand il mettait ce maillot. Sa sortie n'a pas été bonne, mais nous ne devons pas l'écraser pour ça", a ainsi confié l'Espagnol pour la Cadena Cope, apportant son soutien à Antoine Griezmann.

Pas sûr que cela suffise à apaiser la colère de supporters remontés, qui ne devraient pas se priver pour réserver un accueil hostile à leur ancienne gloire à son retour au Wanda Metropolitano, en championnat.