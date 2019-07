Mercato Barcelone : la tension monte entre Griezmann et l'Atlético Madrid

Selon L’équipe, Antoine Griezmann, proche du Barça, devrait manquer intentionellement le départ des Colchoneros pour les États-Unis dimanche.

Il aurait été difficile d'imaginer, il y a encore quelques mois, un conflit ouvert entre Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid. C'est pourtant une réalité, aujourd'hui. Les relations entre les deux parties, déjà fraiches après le choix du champion du monde de quitter le club madrilène un an après avoir prolongé son contrat, se sont encore détérioriées cette semaine, dans une période où son transfert au semble en passe d'être finalisé.

Griezmann souhaite sécher la reprise de l'Atlético

Ce samedi soir, L'Equipe indique que le numéro 7 de l'équipe de aurait décidé de ne pas se présenter à la reprise de l'entraînement de l'Atlético prévue ce dimanche, malgré une convocation du club. Une information également relayée par le journal Marca. Agacé par la démarche de la direction, Antoine Griezmann, officiellement encore sous contrat jusqu'en 2022, s'exposerait alors à des sanctions financières, mais le quotidien français indique que la situation est très claire dans sa tête : il ne se considère plus comme un joueur de l'Atlético.

Les crispations se sont accentuées après la conférence de presse du président du Barça Josep Maria Bartomeu, vendredi, lequel a publiquement reconnu pour la première fois un intérêt pour Griezmann. Or, la clause de départ du Français, qui était de 200 millions d'euros, est passée à 120 millions depuis le 1er juillet. Donc Bartomeu joue sa partition, mais ce petit manège a entraîné de vives tensions dans les rangs de l'Atlético, qui a publié un communiqué véhément pour dénoncer les méthodes du club catalan. D'autant que les Blaugrana souhaiteraient verser l'indemnité de transfert en plusieurs fois, un scénario évidemment repoussé par l'écurie madrilène.

"Dans les jours qui ont suivi cette rencontre, l'Atlético de Madrid a appris que le Barça et le joueur avaient conclu un accord en mars dernier, notamment dans les jours qui ont suivi le match aller de notre match de la contre , ainsi qu'ils négociaient les termes de l'accord depuis la mi-février", avait notamment indiqué le club madrilène.

"La réponse de l'Atlético a été négative, sachant que le FC Barcelone et le joueur ont manqué de respect envers notre club et tous ses fans. L'Atlético de Madrid souhaite exprimer sa plus forte répulsion à l'égard du comportement de l'un et de l'autre, en particulier du FC Barcelone, pour avoir incité le joueur à rompre sa relation contractuelle avec l'Atlético à un moment donné de la saison où le club jouait, non seulement un match de Ligue des champions contre la Juventus, mais aussi le titre en contre le Barça lui-même, ce qui, à notre avis, viole les périodes de négociation protégées avec les joueurs et modifie les règles fondamentales qui régissent l'intégrité de toutes les compétitions sportives, en plus d'être une énorme perte pour notre club et ses millions de fans", avait conclu l'Atlético. L'officialisation du transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, attendue vendredi selon L'Equipe, mettra un terme à un l'un des feuilletons les plus chaotiques de l'été.