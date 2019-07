OFFICIEL - Griezmann est un joueur de Barcelone

C'est officiel : Antoine Griezmann est un joueur du Barça et évoluera aux côtés de Lionel Messi au Camp Nou.

Le a payé la clause du joueur (120 millions d'euros) et a officialisé l'arrivée du champion du monde 2018 au sein de l'effectif dirigé par Ernesto Valverde.

"Le FC Barcelone a payé la clause libératoire de 120 millions d'euros pour libérer Antoine Griezmann de l' .



Le joueur signera un contrat avec son nouveau club pour les cinq prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2024, avec une clause de rachat de 800 millions d'euros.



Nous publierons prochainement le calendrier complet de la présentation d'Antoine Griezmann en tant que nouveau membre de la première équipe du Barça" a indiqué le club catalan dans un communiqué.

