Liga - Rubiales : "Le football est suspendu mais la saison se terminera"

Le président de la fédération espagnole a affirmé que malgré la situation liée au coronavirus, la saison devait se terminer en Espagne.

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, a tenu ce mercredi une conférence de presse à distance pour faire le point sur la situation du football de l'autre côté des Pyrénées. Il a notamment détaillé des aides qui seraient apportées aux clubs, tout en affirmant que la saison irait à son terme.

"Le football est un problème très peu important au regard d'un problème mondial, mais nous devons continuer à travailler, a-t-il tout d'abord déclaré. Le football est suspendu et nous n'allons pas parler de date. Quand la société retournera à la normalité et que le football reprendra, nous en discuterons."

Pas de date mais une volonté affichée de terminer la saison : "Nous préconisons que la saison se termine parce que nous avons joué plus de la moitié des matchs. Nous ne pouvons pas reléguer les clubs qui se battent pour s'en sortir et nous ne pouvons pas empêcher les clubs qui le méritent sur le terrain d'obtenir une promotion. Lorsque nous le pourrons et que le pays se redressera, il sera temps de mettre fin à la saison en cours."

Enfin, et alors que la préoccupation concernant les conséquences économiques de la situation pour les clubs grandit, Rubiales a annoncé des mesures de soutien pour les clubs. "Nous avons parlé aux institutions financières pour négocier avec la un financement de 500 millions d'euros pour les clubs qui ne vont pas obtenir 100% des droits TV", a-t-il assuré.

Pour rappel, après avoir été arrêtée pour deux journées, la Liga a été suspendue jusqu'à nouvel ordre ce lundi alors que l'état d'urgence sanitaire a été décrété par le gouvernement jusqu'au 12 avril.