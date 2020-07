Liga - Real, Barça, VAR… Diego Simeone prend position

La polémique enfle en Espagne sur un Real Madrid prétendument favorisé par le VAR. Mais Diego Simeone n’est pas de cet avis.

En , on en parle davantage que de la superbe prestation de Lucas Ocampos au poste de gardien de but ! Depuis que le a pris 4 points d’avance sur le au classement, avec plusieurs penaltys obtenus pour remporter les matchs, le club et les médias catalans ont un nouveau mot-d’ordre : "Les Merengue sont favorisés par le VAR" !

Il suffit de se rendre sur les sites du Mundo Deportivo ou Sport après chaque match du Real ou scruter les réseaux sociaux de joueurs prompts à réagir comme Vidal ou Piqué pour comprendre que le Barça digère mal les penaltys obtenus par le Real. Quid des autres acteurs du championnat ?

Diego Simeone, troisième de avec l’Atlético de Madrid, a logiquement été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Et alors qu’on s’attendait à le voir esquiver, "El Cholo" a voté en faveur… de son ennemi intime, le Real !

Simeone : "La VAR est juste avec tout le monde"

"Je n’ai aucun doute sur le fait que la VAR est juste avec tout le monde. On parle beaucoup du Real, mais le Real obtient plus de penaltys parce qu’il attaque plus que les autres. (…) Évidemment, on sera tous avantagés ou désavantagés un jour par la VAR. Mais maintenant, il n’y a presque plus de doute sur un hors-jeu ou sur un penalty : on voit tout", a rappelé Simeone dans des propos rapportés par la Cadena Cope.

Une position tout de même étonnante de la part de l’entraîneur rojiblanco. Les trois penaltys obtenus par son équipe lors des deux dernières rencontres, dont deux face au Barça, ont-ils quelque chose à voir là-dedans ?