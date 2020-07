Real Madrid - Zinédine Zidane "fatigué" par les critiques sur l'arbitrage

Alors que les critiques se font de plus en plus nombreuses en Espagne, l'entraîneur du Real Madrid a demandé plus de respect pour ses joueurs.

À chaque victoire sa polémique. Cette saison, et plus globalement depuis la reprise du championnat d' , le est en effet considéré comme avantagé par les arbitres de l'autre côté des Pyrénées. Pour la seconde fois consécutive, la Maison Blanche s'est imposée sur la plus petite des marges et grâce à un pénalty signé Sergio Ramos (0-1), ce dimanche, sur la pelouse de l' . Un pénalty sujet aux discussions, ouvrant surtout la porte aux critiques.

"Il faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain"

"On a vu la tendance de ces dernières journées et en faveur de quelle équipe ces décisions sont bénéfiques", a par exemple déclaré Iker Muniain, le milieu offensif de Bilbao, après la rencontre perdue face à l'équipe entraînée par Zinédine Zidane, qui se dirige plus que jamais vers le titre de Champion d'Espagne. Zinédine Zidane, justement, est ainsi apparu très remonté en conférence de presse d'après-match, lassé d'avoir à se justifier des décisions arbitrales jugées constamment favorables.

L'article continue ci-dessous

​

Plus d'équipes

"Je suis fatigué. On dirait que tous les matchs que l'on gagne, c'est uniquement grâce aux arbitres. Il faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain. L'arbitre est allé revoir l'action et il a sifflé penalty parce qu'il y avait penalty", a ainsi pesté l'entraîneur français, qui ne considère pas encore le titre comme acquis.

"Tant que ce ne sera pas mathématiquement gagné, nous ne pouvons pas nous relâcher. Nous avons montré notre force et notre solidité. Je ne vais pas parler de gagnée ou de ce genre de choses, même si vous me le demandez tous les jours, car j’ai déjà beaucoup d’expérience dans ma carrière, aussi en tant que joueur, et tous les matchs sont difficiles. Tout ce que je peux dire, c’est que gagner sept matchs sur sept est impressionnant", a-t-il ajouté. Voilà qui est dit.