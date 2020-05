Liga - Mourinho : "Le Real Madrid était la meilleure équipe d'Europe en 2011-12"

Les Merengue ont été sacrés champions d'Espagne cette saison-là, mais leur entraîneur estime qu'il s'agissait de la meilleure équipe d'Europe.

José Mourinho estime que le a été la meilleure équipe d'Europe lors de la saison 2011-12, malgré son échec en . Sous la direction du Portugais, le Real Madrid a mis fin à la série de trois titres consécutifs du en cette saison-là, établissant des records pour le nombre de buts (121) et de points (100, neuf de plus que le Barça) en une seule saison.

Le Real Madrid a franchi la phase de groupes de la Ligue des champions en remportant ses six matches dans un groupe comprenant , l' et le Dynamo Zagreb. Après avoir battu le en huitièmes de finale, le Real Madrid a battu l'APOEL en quart de finale sur le score cumulé de 8-2.

Mais ils sont tombés en demi-finale, s'inclinant face au - battu aux tirs au but par lors d'une finale mémorable. Mourinho, qui dirige aujourd'hui , estime que Madrid était alors la meilleure équipe d'Europe.

"Cette saison-là, le Real Madrid était la meilleure équipe d' et aussi la meilleure d'Europe, a-t-il déclaré à Marca. Cela explique pourquoi il nous a été si difficile d'accepter la défaite face au Bayern en Ligue des champions".

L'intéressé a également déclaré que la façon dont Madrid a mis fin à la saison de de Barcelone était importante, bien que le club n'ait remporté qu'un seul titre de champion depuis - en 2016-17.

"Le fait de mettre fin à la domination du FC Barcelone et d'atteindre un nombre record de points et de buts rend la chose encore plus intéressante et importante, car nous l'avons fait de la meilleure manière possible. Ce n'est pas seulement que nous avons gagné la Liga, c'est que nous l'avons fait d'une manière qui a marqué l'histoire."

Mourinho a pris les rênes du Real Madrid de 2010 à 2013 après avoir remporté la Ligue des champions avec l'Inter, en remplacement de Manuel Pellegrini, le technicien chilien n'ayant pas réussi à remporter un trophée lors de sa seule saison avec le club.