Liga : Javier Tebas promet de "résoudre le problème PSG"

Le président de la Liga s'est encore offusqué des moyens financiers du PSG, promettant de travailler pour limiter l'influence du club parisien.

Habitué à prendre position dans les médias, Javier Tebas est un fervent opposant aux nouveaux riches. Depuis plusieurs années, le président de la Liga ne cache pas sa volonté de freiner les ardeurs du Paris Saint-Germain, un club jugé dangereux. Et le départ de Lionel Messi vers la capitale française cet été n'a rien arrangé.



Koeman ne ferme pas la porte pour Umtiti

Pointant du doigt la puissance financière presque illimitée du PSG, Javier Tebas s'est de nouveau distingué par des déclarations hostiles à l'égard du club français. Mardi, en marge de la présentation de la nouvelle collection Panini en Espagne, le président de la Liga a promis de tout faire pour limiter l'influence parisienne.

"Autant des ennemis que la Super Ligue"

"Le PSG ressemble à une Ligue des légendes au vu de l'âge de certains joueurs.. Nous allons résoudre le problème du PSG. Ce que fait le PSG est aussi dangereux que la Super Ligue", a d'abord confié le dirigeant, aussi opposé au projet de Super Ligue. Javier Tebas est même allé encore plus loin, utilisant le terme "ennemis".

"Nous continuerons à grandir même si Messi n'est plus là et nous travaillerons contre les clubs-états. Ces clubs-là sont autant des ennemis que la Super Ligue", a-t-il insisté. Une nouvelle sortie particulièrement rentre dedans, qui ne devrait pas contribuer à améliorer ses relations déjà très conflictuelles avec le board parisien.

L'article continue ci-dessous

Début septembre, il avait déjà tenu un discours similaire. "Les clubs États sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League parce qu'elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques à l'égard du PSG. Pertes de Covid +300M ; recettes TV en France -40% ; et +500M en salaires ? Non durable", avait-il déclaré. Alors que le football espagnol peine à retrouver son lustre d'antan, Javier Tebas peine à digérer...