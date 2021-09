Koeman ne ferme pas la porte pour Umtiti

L'entraîneur du Barça n'est pas contre l'idée de donner à nouveau du temps de jeu à Samuel Umtiti cette saison.

Samuel Umtiti pourrait tout à fait se voir offrir une chance de briller avec le Barça cette saison, malgré la situation très difficile dans laquelle se trouve le défenseur central français depuis le début de l'été.

Invité à quitter le club, le champion du monde 2018 n'a pas souhaité partir, au point d'être sifflé par le public du Camp Nou lors du trophée Gamper, en tout début de saison. Il s'est ensuite montré particulièrement ému ces derniers jours lors d'un rendez-vous avec son président, Joan Laporta.

Pour autant, son entraîneur Ronald Koeman n'exclut pas de l'intégrer à la concurrence pour une place en charnière centrale, de même que le milieu de terrain Riqui Puig, sur lequel il compte peu depuis son arrivée en Catalogne.

"Je donne des opportunités aux joueurs qui recherchent le meilleur pour le club et qui cherchent à gagner un match. Je ne veux pas parler d'Umtiti et de Riqui mais je parle en général, le coach cherche toujours l'équipe la plus forte et chacun a ses opportunités et peut montrer au coach à l'entraînement qu'il mérite plus d'opportunités", a assuré le technicien néerlandais dans les colonnes de Mundo Deportivo.

"C'est la décision du technicien car il y a de la concurrence. L'un au milieu de terrain, car il y a beaucoup de joueurs, et l'autre en défense centrale, quelque temps après sa blessure. Il faut travailler et travailler, et Umtiti essaie de tirer le meilleur parti de l'entraînement.

"Au cours des deux dernières semaines, avec la pré-saison que nous avons faite, il est physiquement meilleur que l'an dernier. Et s'il va bien physiquement, Umtiti est un très bon défenseur central. Et Riqui doit améliorer les choses dont nous avons parlé pendant la pré-saison."

L'espoir est donc toujours de mise pour l'ancien lyonnais avec les Blaugrana, lui qui a vu Ronald Araujo, Clément Lenglet ou encore Oscar Mingueza lui passer devant dans la hiérarchie des défenseurs centraux du club au fil de ses blessures. Plus apparu depuis le trophée Joan Gamper, lors duquel il avait remplacé Araujo face à la Juve, Umtiti pourrait donc retrouver du temps de jeu dans les prochaines semaines. Dès samedi face à Séville ?