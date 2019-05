Liga | Calendrier, Horaire, classement : la lutte à trois pour la Ligue des Champions

À 2 journées de la fin, il reste une place à décerner pour la prochaine C1. Un accessit qui se disputera entre Getafe, Valence et Séville.

Le championnat d' touche à sa fin. Alors qu'il reste deux journées à disputer, trois des quatre qualifiés pour la prochaine sont d'ores et déjà connus : Barcelone (champion), l' et le . La dernière place qualificative fera l'objet d'une lutte à trois entre , Valence et Séville lors de ces deux derniers matches. Les trois équipes ne sont pour l'heure séparées que de trois points et le suspens demeure donc entier.

La quatrième place en question est pour le moment occupée par Getafe, qui possède donc une légère avance sur les deux autres équipes et pourrait créer une véritable surprise en obtenant la qualification. Il faudra malgré tout se méfier de Séville et Valence, deux équipes plus habituées à se battre pour ces places d'honneur et qui sont dans une dynamique très positive.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGA ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. Barcelone 36 83 +52 2. Atlético 36 74 +26 3. Real 36 68 +21 4. Getafe 36 58 +15 5. Valence 36 55 +12 6. Séville 36 55 +13

En cas d'égalité de points entre deux équipes, le classement n'est pas déterminé par le goal average général, mais par la différence particulière entre les deux clubs concernés (les confrontations directes). Ainsi, Valence a l'avantage sur Séville puisque les Ché ont obtenu un nul et une victoire face aux Sévillans (1-1 et 1-0). Les hommes de Marcelino auraient également l'avantage sur Getafe en cas d'égalité (1-0, 0-0). Enfin, Getafe a dominé Séville à deux reprises (2-0, 3-0).

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Getafe a renoué avec la victoire ce week-end contre (2-0) pour conserver son avance après deux matches sans victoire (dont un nul contre le Real Madrid, 0-0). C'est seulement la troisième victoire du club en deux mois, soit neuf journées. Valence reste également sur une série mitigée avec notamment une défaite à domicile contre il y a 10 jours (0-1). Mais les coéquipiers de Kévin Gameiro ont parfaitement réagi le week-end dernier en s'imposant largement à (6-2).

Enfin, Séville reste sur deux défaites sans marquer, contre Gérone (0-1) et Leganès (0-3) ; trois défaites en quatre journées si l'on ajoute celle contre Getafe justement (0-3). Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder vont devoir inverser la tendance s'ils veulent retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.

QUEL EST LE CALENDRIER DE GETAFE ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE VALENCE ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE SEVILLE ?

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Getafe possède un avantage de trois points qui est conséquent dans la mesure où il ne reste que deux rencontres à disputer, d'autant que l'équipe occupe cette quatrième depuis plusieurs semaines. Toutefois, les hommes de José Bordalas doivent encore se déplacer au Camp Nou où Barcelone fêtera son titre pour sa dernière à domicile de la saison.

De son côté, Valence dispose d'un calendrier qui peut paraître plus abordable puisqu'Alavès n'a plus rien à jouer, et il pourrait en être autant de Valladolid lors de l'ultime journée selon les résultats en bas de tableau. Voir Valence dépasser Getafe sur le fil n'est donc pas à exclure, d'autant qu'en cas d'égalité de points, ce sont bien les Valencians qui seront devant à la faveur des confrontations directes. En revanche, l'affaire semble compliquée pour Séville qui, pour les mêmes raisons, se doit de terminer avec davantage de points que ses deux concurrents pour se qualifier. Avec encore l'Atlético Madrid et l' à affronter, cela semble difficile.