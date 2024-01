Libre de signer où il veut, Mbappé assure : "Je n’ai pas pris ma décision"

La star du PSG, Kylian Mbappé, a affirmé mercredi soir qu’il n’a pas encore tranché la question de son futur.

Libre de s’engager avec l’équipe de son choix depuis le début de la nouvelle année, Kylian Mbappé tient tout le monde en haleine. Et, il se peut bien que cette situation dure, comme ce fut le cas déjà il y a deux ans.

Mbappé pas préoccupé par la question de son avenir

Mercredi soir, et après avoir inspiré le PSG dans la conquête du trophée des champions contre Toulouse (2-0), le Bondynois a assuré qu’il n’a encore rien décidé pour la suite de sa carrière. Il a assuré être pleinement concentré sur ses devoirs envers le club.

« Je n’ai pas pris ma décision, a-t-il déclaré dans la zone mixte du Parc des Princes après le match. Je n’ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision on a réussi à protéger l’ensemble des parties. Et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. C'est ce qui est le plus important ».

Quand est-ce que l’international français va donc trancher ? Sommes-nous partis pour une attente jusqu’à la fin de la saison. « Je n’en sais rien, a-t-il rétorqué. En 2022, j’ai attendu car je ne savais pas jusqu’au mois de mai. Si je sais ce que je vais faire, je ne vais pas trainer. Ça n’a aucun sens. Mais comme je l’ai dit, le plus important, c’est de remporter des trophées. L’équipe et le groupe se tournent vers ça. Ma situation, personne n’en parle au sein du club. Moi je veux juste aider pour remporter des trophées, comme je l’ai fait aujourd’hui ».

Il est prêt à jouer n’importe où

Le buteur parisien s’est aussi exprimé sur son rôle sur le terrain. Il est souvent aligné dans l’axe ces derniers temps et ce n’est pas sa position de prédilection. « Quand je parle avec lui (Luis Enrique), il me dit qu’un bon joueur peut jouer à plusieurs postes, a-t-il détaillé avec le sourire. Je pense être un bon joueur. Aujourd’hui, je joue dans l’axe. Mais peu importe le poste où on joue, il adapte en fonction des qualités du joueur. Ce qui fait qu’on n’est pas dépaysé. Je n’aurais pas de problème à être performant ».

Enfin, Mbappé a indiqué qu’il ne sentait pas nécessairement plus important à Paris qu’il ne l’était par le passé. « Cette liberté m’incite-t-elle à rester au PSG ? C’est quoi le rapport ? J’ai toujours été important. C’est dans la continuité de l’évolution que j’ai depuis mon arrivée à Paris ».