L’Espagnol Roberto Moreno attendu à Monaco

L’entraineur espagnol Robert Moreno devrait être le successeur de Leonardo Jardim au poste d’entraineur de l’AS Monaco.

Pour la troisième fois en à peine quinze mois, l’AS s’apprête à changer d’entraineurs. En cette période de trêve hivernale, les responsables du club princier auraient fait le choix de se séparer de Leonardo Jardim et nommer un nouveau technicien à sa place. Ce technicien devrait être Roberto Moreno, l’entraineur espagnol qui vient de quitter la sélection de son pays.

À en croire RMC Sport et l'AFP, c’est en effet vers ce coach que Dimitri Rybolovlev et Oleg Petrov ont choisi de jeter leur dévolu. Moreno aurait eu leurs faveurs, alors que des techniciens au vécu plus important étaient sur la shortlist établie. Unai Emery, Marcelino et Quique Setien auraient aussi été ciblés par l’ASM avant que le jeune technicien (42 ans) ne se détache. L’arrivée de ce dernier sur le Rocher pourrait se produire avant le match de reprise, programmé en face à Reims (4 janvier).

Roberto Moreno n’a encore jamais entrainé de club

Le choix de Moreno peut paraitre étonnant dans la mesure où il n’a qu’une seule expérience comme coach principal. Entre mars et novembre 2019, il s’est donc occupé de la Seleccion. Et plutôt avec succès puisqu’il a réussi à qualifier les doubles champions d’Europe pour le tournoi continental. À l’issue du dernier match des éliminatoires, il a abandonné son poste. Une démission dans des circonstances assez controversés. Moreno avait posé un ultimatum à sa fédération dans l’espoir de poursuivre sa mission, mais celle-ci a choisi de lui tourner le dos et rappeler Luis Enrique. Alors qu’ils travaillaient ensemble auparavant, les deux hommes sont aujourd’hui en plein conflit et ne se parlent plus.

Le profil de Moreno n’est pas sans rappeler celui de Thierry Henry, quand il avait pris en main Monaco en octobre 2018 dans la mesure où l’un comme l’autre n’ont jamais entrainé de clubs avant leur arrivée en Principauté. Toutefois, du côté de Louis II, on est convaincu que le choix est bon cette fois-ci et que le natif de Barcelone est à même de relancer la formation princière et la ramener au premier plan du football français. La tâche ne sera pas facile, mais loin d’être insurmontable. À mi-parcours en , Monaco n’a que cinq points de retard sur la troisième place du classement, occupée par le .