Espagne - Remplacé par Enrique, Moreno vide son sac

Alors qu'il avait lui-même remplacé Luis Enrique il y a de cela quelques mois, Roberto Moreno l'a particulièrement mauvaise.

Alors qu'il occupait le poste de sélectionneur de l' depuis le mois de mars dernier, date à laquelle Luis Enrique avait dû quitter ses fonctions lorsqu'il avait appris que sa fille Xana était gravement malade, Roberto Moreno a été démis de ses fonctions puis remplacé à son tour par ce même Luis Enrique.

Un remplacement qui pose question en Espagne, alors que celui qui avait parfaitement maîtrisé son intérim n'a pas été conversé par l'ancien technicien du dans son staff. Après un premier communiqué sur le sujet, le principal intéressé a vidé son sac ce samedi, dans des propos relayés par Marca.

"Laissez-moi d’abord penser à moi"

"Je pense que c’est mieux pour les deux parties de garder ça entre nous. Si l’autre partie le veut, laissez-la parler. Je n’ai rien à dire, parce que je pense que ce n’est bon pour personne. Et laissez-moi d’abord penser à moi. J’essaie de revenir à la normale après deux jours très tendus. Dans le communiqué, je dis tout ce que je ressens avec politesse et respect, ce qui est mon style et ce que je veux. Je ne vois pas l’intérêt de faire d’autres déclarations ou d’entrer, entre guillemets, dans un cirque. Je suis un footballeur professionnel et c’est ce qui m’intéresse", a déclaré Roberto Moreno, visiblement remonté par la tournure des évènements.

"Je vais commencer à évaluer le nombre de projets qui me seront soumis. C’est incroyable le nombre d’appels que nous recevons en 48 heures. Je suis heureux, parce que c’est un signe que j’ai bien fait mon travail et qu’ils l’apprécient. Ce qui s’est passé n’est une situation agréable pour personne et moins pour moi", a ensuite ajouté l'ibérique. Les médias espagnols étant particulièrement fans de ce genre de polémiques, nul doute que la vérité pourrait être exposée prochainement.