Roberto Moreno remplace Leonardo Jardim à Monaco (OFFICIEL)

Comme annoncé, l’Espagnol Robert Moreno prend la suite de Leonardo Jardim en tant qu’entraineur de l’AS Monaco.

C’est fait ! Leonardo Jardim n’est plus l’entraineur de l’AS . Le coach portugais a été débarqué de son poste ce samedi et remplacé par le technicien espagnol Robert Moreno. Le changement était programmé pour ce dimanche, mais la direction monégasque a finalement pris tout le monde au dépourvu en procédant au remaniement de la barre technique avant la reprise de l’entrainement.

La démonstration face à n'a pas sauvé Jardim

Le travail de Jardim du côté de Louis II est terminé et cette fois il y a fort à parier qu’il n’y aura pas de retour pour le technicien lusitanien. Ce dernier était fragilisé depuis plusieurs semaines en raison des mauvais résultats de l’équipe. Les décideurs monégasques étaient prêts à le limoger à l’issue du dernier match de la première partie de la saison. Mais le large succès glané contre le LOSC (5-1) a modifié leurs plans et les a poussés à temporiser. Cet impressionnant rebond de l’ASM n’a cependant pas suffi pour faire évoluer leur position. Jardim s’en va tout de même avec un bilan positif, puisqu’il est le coach qui a offert à Monaco le titre de champion en 2017.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno. https://t.co/yvFg8SbJic — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 28, 2019

Robert Moreno débarque donc sur le Rocher. Âgé de 42 ans, l’Espagnol constitue une grande énigme dans la mesure où il n’a encore jamais entrainé en club. Cependant, il a montré durant son court intérim à la tête de la Furia Roja qu’il avait les compétences nécessaires pour faire briller une équipe, et aussi gérer les hommes. C’est ce qu’attend de lui la direction princière. La confiance en ce technicien est totale, à tel point qu’Emery, Marcelino et Quique Setien, qui figuraient également sur la shortlist, ont tous éconduits.

Oleg Petrov, le vice-président de l’ASM, a justifié le choix de Moreno à travers un communiqué publié sur le site du club : « Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Robert Moreno. Nous croyons beaucoup en lui et en ses capacités à mener l’équipe au succès. Nous lui souhaitons la bienvenue à l’AS Monaco (…) Au nom du Président Dmitry Rybolovlev, je tiens également à remercier Leonardo Jardim pour l’ensemble du travail accompli et tous les succès obtenus ces dernières années (…) Leonardo et son staff ont fait le maximum pour maintenir le club en la saison dernière, puis redonner à l’équipe la place qu’elle mérite dans notre championnat. Nous lui souhaitons bonne chance pour le futur. »

Moreno entamera sa mission sur le banc monégasque dès samedi prochain contre le , en 32e de finale de la . Il devient le tout premier coach espagnol de l’histoire de ce club.