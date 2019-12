Leonardo Jardim viré dimanche par Monaco ?

Selon Nice-Matin, le coach portugais pourrait être débarqué dès dimanche de son poste d’entraineur de l’AS Monaco.

Les jours de Leonardo Jardim à la tête de l’AS seraient comptés. Si l’on en croit les révélations faites par le quotidien Nice-Matin, le technicien lusitanien sera limogé de son poste dès demain, lors de la reprise de l’entrainement. Son sort aurait été scellé ce samedi à l’occasion d’une réunion regroupant les propriétaires et les dirigeants du club.

Les décideurs monégasques étaient déjà prêts à limoger Jardim à l’issue du dernier match de la première partie de la saison. Mais le large succès glané contre le LOSC (5-1) a modifié leurs plans et les a poussés à temporiser. Cet impressionnant rebond de l’ASM n’a cependant pas suffi pour faire évoluer leur position. Ils sont toujours convaincus que le Portugais n’est plus en mesure de remplir les objectifs qui lui étaient assignés.

Un Espagnol pour succéder à Jaridm ?

Jardim va donc vivre un deuxième licenciement en un peu plus d’un an. Après un dernier détour par la Turbie, programmé dimanche matin, il devrait vider son casier et faire ses valises. Selon le quotidien niçois, il se peut même qu’il dirige une ultime séance avant de partir. Le coach lusitanien aura cependant de quoi se consoler de son départ. Comme en octobre 2018, il s’en ira avec un joli pactole d’indemnités, qui devrait avoisiner les 4-5M€.

L’AS Monaco devra ensuite trouver un nouveau coach pour son équipe première. Une quête qui ne devrait pas être très longue. Selon plusieurs sources concordantes, Oleg Petrov et ses disciples auraient déjà avancé sur de nombreuses pistes. Sur leur shortlist figurent que des coaches espagnols. Unai Emery, une vieille connaissance de la , mais aussi Marcelino, Quique Setien et Roberto Moreno. À en croire RMC Sport, ce dernier serait aujourd'hui le favori pour prendre en main l'équipe monégasque. L'ancien patron de la Roja aurait d'ailleurs refusé dernièrement le poste de sélectionneur de l'Equateur dans l'espoir de relever un challenge en Europe.