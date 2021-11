Les supporters du Real répondent à l’agent de Gareth Bale

Une importante association de supporters du Real Madrid a critiqué Gareth Bale et son agent après les attaques verbales dont ils ont été la cible cette semaine.

En réaction aux abus que son client a reçus des fans à Valdebebas la semaine dernière, Jonathan Barnett a qualifié les supporters de "dégoûtants" pour leur traitement envers son client.

L’agent de Bale en prend pour son grade

En réponse à cette offensive, la « Federación de Peñas Madridistas de la Comunidad de Madrid » a publié ce vendredi une déclaration en forme de riposte au duo britannique: « De la Fédération des Peñas Madridistas de la Communauté de Madrid, nous voulons montrer notre rejet et notre condamnation des propos exprimés par Jonathan Barnett cette semaine lors de la première réunion des agents européens tenue à Ciudad del Fútbol ».

« Lors de cette réunion, le représentant de Gareth Bale a déclaré que" Cela n'a pas d'importance, je me fiche de ce que pensent les fans du Real Madrid. Pourquoi devrais-je m'inquiéter ? Je pense qu'ils étaient dégoûtants envers Gareth Bale. Ils se sont mal comportés. Ce n'est pas la première fois que l'agent septuagénaire adresse des critiques féroces contre le Real Madrid en tant qu'institution ou contre les supporters de l’équipe. L'avant-dernier épisode dans lequel il a démontré son manque notoire d'éducation a eu lieu l'année dernière, lorsque l'objet de ses attaques était Zinédine Zidane, alors entraîneur de l'équipe merengue : "Zidane est une honte. Il ne montre aucun respect pour un joueur qui a tant fait pour le Real Madrid". Par ailleurs, à plus d'une occasion, le Britannique a suggéré clairement tous les fans du Real Madrid devraient mettre un tapis rouge pour son client".

Les supporters du Real doutent de l’engagement de Bale

« Gareth Bale, qui à ses débuts dans l'équipe de Madrid a vécu une étape dorée sur et en dehors du terrain malgré ses blessures de plus en plus nombreuses, a déjà embarrassé la grande majorité de nos fans. Et ce à cause de ses nombreuses absences pour raisons médicales, il a à peine joué 193 minutes avec le club alors qu'à chaque fois qu'il doit jouer avec son équipe nationale il récupère de façon surprenante pour rechuter à la fin de ses engagements internationaux. Depuis depuis plusieurs années maintenant, il n'est disponible que pour défendre le maillot gallois ».

« Nous ne comprenons pas exactement à quel comportement M. Barnett fait référence car les fans n'ont pas la possibilité d'exprimer leur opinion à l'attaquant de Cardiff. Rappelons que, comme il n'est pas obligatoire pour les joueurs non appelés d'assister aux matchs du Real Madrid, Gareth Bale n'a pas assisté à aucune rencontre dernièrement. En revanche, nous pensons que le joueur encore du Real Madrid devrait rendre une partie minime de ce que le Real Madrid lui a offert et rectifier les propos de son représentant (de qui, étant donné son caractère moral, nous ne pouvons rien attendre). »