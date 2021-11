L’agent de Gareth Bale s’en prend aux socios du Real

L'attaquant du Real Madrid Gareth Bale a reçu un traitement "dégoûtant" de la part des fans du club espagnol. C’est ce que pense son représentant Jonathan Barnett.

Barnett remonté contre les socios

La star galloise a été confrontée à des supporters en fureur au sortir du centre d'entraînement la semaine dernière. Le site The Athletic avait révélé que Bale a été victime d’insultes homophobes et qu'un stylo avait été jeté sur sa voiture.

Cela est arrivé après que Bale se soit blessé lors de la trêve internationale de novembre avec le Pays de Galles, prolongeant une absence en club qui remonte au mois d’aout dernier.

Barnett est apparu très en colère quand il a commenté ce fâcheux incident. "C'est sans importance. Je me fiche de ce qu'ils (les supporters) pensent. Pourquoi devrais-je m'en soucier?" a-t-il lâché à Marca. "Je pense qu'ils ont été dégoûtants envers Gareth Bale."

Le problème aux ischio-jambiers de Bale l'empêchera de jouer jusqu'à la mi-décembre. Il n'a fait que trois apparitions pour le Real cette saison. Et c’était à l’occasion des 3 premières journées de la Liga.

Bale pourrait rempiler au Real

« C'est malheureux, mais il a dû jouer pour le Pays de Galles car c'était très important pour la Coupe du monde », a ajouté Barnett. « C'est une blessure qui peut arriver à n'importe qui, mais malheureusement cela lui est arrivé. »

Bale sera en fin de contrat à la fin de la saison et bien qu’une prolongation semble peu probable dans les circonstances actuelles, Barnett n’exclut aucune possibilité. « Nous devons attendre et voir. Il vit ici et sa famille est ici. Il aime Madrid. »

Bale a vécu des hauts et des bas depuis son transfert en 2013 de Tottenham à Madrid. Et parmi ces moments de gloire il y a eu ce but spectaculaire en finale de la Ligue des champions 2018. Mais les choses se sont détériorées au cours des deux dernières années. Et plus précisément depuis qu'il a brandi une bannière après que le Pays de Galles se soit qualifié pour l'Euro 2020 qui disait: "Pays de Galles. Le golf. Madrid. Dans cet ordre".