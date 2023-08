Les supporters du PSG humilient Messi à Miami !

Les ultras du PSG n'ont pas l'intention de pardonner Lionel Messi, avec une banderole "enfin débarrassé du grossier" dévoilée à Miami.

En attirant Messi au Parc des Princes à l'été 2021, alors que le septuple Ballon d'Or arrivait en fin de contrat avec le FC Barcelone, les dirigeants de la Ligue 1 pensaient avoir réussi un joli coup. La superstar argentine a toutefois eu du mal à s'imposer en France.

Messi a bien inscrit 32 buts et délivré 35 passes décisives pour le Paris Saint-Germain en 75 matches, contribuant à la conquête de deux titres de Ligue 1, mais la Ligue des champions lui a échappé et les supporters mécontents ont remis en question son engagement à l'égard de la cause au cours d'une période de deux ans éprouvante dans la capitale française.

Les supporters du PSG ont organisé des manifestations contre Messi pendant qu'il était sous leurs ordres - avant de le voir partir en tant qu'agent libre - et ont maintenant porté leurs griefs aux États-Unis. Une banderole portant le slogan "MESSI : FINALLY RID OF THE RUDE" est apparue devant le stade DRV PNK de l'Inter Miami.

Les ultras du PSG ont dévoilé une banderole similaire sur leur terrain avant la victoire 3-1 contre Lens. L'attaquant brésilien Neymar, qui a quitté le club saoudien d'Al-Hilal, était la cible de ce projet. Messi a admis avoir vécu une période difficile en France, mais il a redécouvert son étincelle aux États-Unis - en aidant l'Inter Miami à remporter la Coupe de la Ligue - et a de nouveau marqué lors de ses débuts en MLS contre les Red Bulls de New York.