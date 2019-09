Les stats à retenir après France-Andorre (3-0)

La France a signé un succès probant face à Andorre ce mardi soir en qualifications pour l'Euro 2020 (3-0). Découvrez les meilleures stats.

La a largement battu Andorre lors de la sixième journée des éliminatoires de l' (Groupe H) grâce notamment à un nouveau but de Coman et au premier but de Lenglet pour sa troisième cape en A. Ben Yedder ayant clot la marque pour les Tricolores en fin de rencontre (3-0).

France-Andorre (3-0) : Coman et Ikoné, des "Titis" au rendez-vous

Antoine Griezmann, passeur décisif sur coup franc sur le but de Lenglet, a de nouveau raté un pénalty comme lors du match face à l'Albanie, mais les Bleus ont joué une très belle partition, aussi bien d'un point de vue ludique que comptable.

D'autant que l' s'est inclinée face à l'Albanie dans le groupe H, la route vers l'Euro 2020 se dégageant pour les hommes de Didier Deschamps. Retrouvez les stats Opta de la rencontre ci-dessous :

Les statistiques à retenir après France-Andorre (3-0) :

-La France a remporté ses 5 rencontres face à Andorre. Elle n’a d’ailleurs jamais encaissé le moindre but contre cette équipe dans son histoire, il n’y a que contre les Îles Féroé (6) que la France a plus joué sans prendre de but que contre Andorre (5).

-La France a disputé sa 100e rencontre au Stade de France pour un bilan de 66 victoires, 19 nuls et 15 défaites. Les Bleus ont d’ailleurs remporté leurs 7 derniers matches au Stade de France, une 1ère dans leur histoire.

-La France a remporté 7 de ses 8 dernières rencontres (1 défaite), après ne s’être imposée que 2 fois lors de ses 5 précédentes (2 nuls, 1 défaite).

-La France n’a perdu qu’un seul de ses 18 derniers matches à domicile (14 victoires, 3 nuls), c’était face à la le 23 mars 2018 (2-3).

-La France a manqué les 2 derniers penalties qu’elle a tentés (tous deux par Griezmann), c’est autant que sur les 23 précédents.

-La France a subi 25 tirs dans ces éliminatoires de l’EURO 2020, moins que toute autre équipe.

2 des 4 derniers buts de l’équipe de France ont été marqués par des joueurs entrés en jeu (Ikoné contre l’Albanie, Ben Yedder contre Andorre), autant que sur les 65 précédents.

Kingsley Coman a marqué lors de chacun de ses 2 derniers matches en équipe de France (3 buts en 6 tirs), c’est plus que lors de ses 17 premières sélections où il n’avait marqué qu’un but en 18 tirs.

-Antoine Griezmann a manqué ses 2 derniers penalties tentés en équipe de France après avoir réussi chacun des 7 premiers, devenant le premier Bleu à manquer 2 penalties consécutifs sur les 10 dernières saisons. Il est néanmoins impliqué dans 9 buts en 2019 avec la France (3 buts, 6 assists, plus que tout autre joueur) et a été décisif lors de 6 de ses -7 matches en Bleu cette année.

-Le but de Clément Lenglet sur une assist de Griezmann est le 2e but français marqué par un joueur coéquipier en club de son passeur décisif en 2019, après Lemar sur une passe de… Griezmann le 2 juin dernier.

Avec Opta

