L'Angleterre et le Portugal se promènent... Le résumé de la soirée en éliminatoires de l'Euro

7 rencontres des éliminatoires de l'Euro se sont tenues ce mardi. La soirée a surtout souri aux Anglais et aux Portugais.

Délaisser exceptionnellement son fief habituel de Wembley n'a pas gêné la sélection anglaise ce mardi. Une fois de plus, les Three Lions ont proposé un florilège de buts et amélioré leur goal-average tout en poursuivant leur série de victoires. Les hommes de Gareth Southgate se sont défaits du Kosovo à , avec un total de cinq banderilles plantées.

L'ensemble des buts inscrits par les Anglais l'ont été durant la première période de la rencontre. Malgé une entame à l'envers, les locaux ont laminé leurs opposants, avec notamment un très brillant Raheem Sterling, auteur d'un but et deux passes décisives. Jadon Sancho a aussi amélioré ses statistiques personnelles en signant un doublé. Flamboyants avant la pause, les Anglais l'ont été un peu moins après, à l'instar de Harry Kane, qui a raté un pénalty. La défense des visiteurs, aussi, a lâché progressivement prise et concédé deux buts.

L' a rempli sa mission, et c'est aussi le cas du . Les champions d'Europe ont pris le dessus sur la Lituanie à l'extérieur (5-1), et c'est encore Cristiano Ronaldo qui s'est chargé de tout faire. Le quintuple Ballon d'Or a mis un triplé, et aurait même pu claquer un quadruplé si l'une de ses réalisations n'avait pas été comptabilisée comme un csc. Avec cette brillante prestation, CR7 continue de se rapprocher du record mondial d'Ali Daei.

Dans les autres rencontres, l'on notera le succès important de l'Albanie contre l' (4-2). Un résultat qui fait logiquement les affaires de l'Equipe de . Avec ce faux-pas des Nordiques, la course à trois qui était annoncée pour la qualification dans cette poule est en train de tourner court. La , elle, ne s'est pas ratée en allant battre aisément la Moldavie à l'extérieur (4-0).

On soulignera aussi le réveil de la , victorieuse hors de ses bases du Monténégro (3-0). La a aussi repris du poil de la bête en dominant le (3-1).