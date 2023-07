Les révélations choquantes de Messi sur l'Argentine

Lionel Messi a révélé qu'il aurait quitté le football international si l'Argentine n'avait pas remporté la Coupe du monde 2022.

Le capitaine argentin a marqué deux fois pour l'Albiceleste lors de la finale de la Coupe du monde contre la France, qui s'est achevée sur un score de 3-3 après prolongation et s'est poursuivie jusqu'aux tirs au but. Il a également transformé son tir au but lors de la séance de tirs au but, permettant ainsi à l'Argentine de remporter son troisième titre mondial. Après avoir reçu le Ballon d'or, Messi a déclaré avec force qu'il "n'allait pas prendre sa retraite de l'équipe nationale d'Argentine. Je veux continuer à jouer en tant que champion".

Toutefois, dans une récente interview accordée à une chaîne de télévision argentine, il a admis qu'il aurait raccroché les crampons si l'Argentine n'avait pas remporté le trophée.

"J'ai apprécié chaque instant de la Coupe du monde. J'en ai profité comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Un peu parce que je savais que c'était peut-être ma dernière Coupe du monde. Et pour être honnête, je pense que si nous n'avions pas été champions du monde, je ne serais plus ici dans l'équipe nationale. Absolument, mais maintenant que je suis championne du monde, je ne peux pas quitter l'équipe nationale. Je dois profiter de tout cela. Mais à l'époque, c'était comme si je prenais du plaisir et en même temps, j'avais une énorme tranquillité d'esprit et une grande confiance dans le groupe que nous avions", a-t-il déclaré.

Après la défaite contre le Chili lors de la Copa América 2016, Messi s'est brièvement retiré de l'équipe nationale, avant de revenir sur sa décision quelques mois plus tard. Cependant, la superstar de 35 ans a déjà laissé entendre qu'il ne reviendrait pas pour la Coupe du monde 2026. Dans une récente interview, il a même